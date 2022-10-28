Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

Ни один праздничный стол не обходится без блюд из сельди. Из этого вида рыбы можно приготовить традиционное блюдо, которое готовили наши мамы и бабушки, – селедку под шубой. Кроме того, сельдь можно вкусно мариновать, фаршировать или готовить из нее аппетитные салаты.

Однако некоторые хозяйки избегают приготовления вкусностей из этого вида рыбы, поскольку не любят его чистить. Главред подготовил для вас три невероятных секрета, с помощью которых вы справитесь с чисткой селедки за пять минут!

Секреты по чистке сельди

Первый секрет. Чтобы филе вашей сельди очень легко отделилось от мелких костей, нужно завернуть его в бумажное полотенце и немного постучать им по столу. Таким образом кости лучше будут отделяться от рыбы.

Второй секрет. Хребет рыбы вытянется гораздо легче, если вы положите вашу сельдь брюшком вниз и плотно прижмете ее к дощечке. Теперь переверните рыбу и осторожно удалите хребет. Кстати, мелкие кости также отстанут вместе с позвоночником.

Третий секрет. Кожура из рыбы моментально отстанет, если вы сделаете возле головы небольшой надрез и захватите кожуру рукой. Далее легким движением руки отделите этот участок от рыбы. Не забудьте вытереть кожицу с помощью салфетки, чтобы она не скользила.