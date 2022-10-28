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Выжившая в страшной аварии Яне из Вырумаа: автобус протащил меня метров четыреста

Merilyn Närep
, päevatoimetaja
Выжившая в страшной аварии Яне из Вырумаа: автобус протащил меня метров четыреста
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Яне
Яне Фото: Kuvatõmmis saatest

«От смерти меня спасло зимнее пальто и толстая шапка», – говорит Яне из Вырумаа, которая чудом избежала смерти в девятилетнем возрасте, пишет Elu24.

На этот раз передача Südamesoov («По зову сердца») на Kanal 2 рассказала о судьбе  Яне из Вырумаа, которая в детстве чудом избежала смерти, поборола все трудности и начала жить заново.

Девятилетняя Яне возвращалась домой из школы. Она не выспалась, потому что ее мама напилась и куролесила всю ночь, шла на остановку и попала под автобус. «У меня была очередная бессонная ночь, мама снова пила. Учительница сказала мне: ты снова не выспалась, иди в учительскую и поспи. Я спала и не пошла на уроки», – вспоминает Яне.

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