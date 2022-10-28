«От смерти меня спасло зимнее пальто и толстая шапка», – говорит Яне из Вырумаа, которая чудом избежала смерти в девятилетнем возрасте, пишет Elu24.
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Выжившая в страшной аварии Яне из Вырумаа: автобус протащил меня метров четыреста
Выжившая в страшной аварии Яне из Вырумаа: автобус протащил меня метров четыреста
На этот раз передача Südamesoov («По зову сердца») на Kanal 2 рассказала о судьбе Яне из Вырумаа, которая в детстве чудом избежала смерти, поборола все трудности и начала жить заново.