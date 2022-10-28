Визажист Катрин Сангла и клипмейкер Хиндрек Маасик, работавшие с российскими звездами, развелись

«Дорогие друзья! Мы с Хиндреком решили развестись после 27 лет совместной жизни, – написала Катрин Сангла в Фейсбуке. – Не надо комментировать больше мою личную жизнь, спасибо за ваше понимание».

Визажист, которая основала студию Katrin Sangla Make-up Studio в 21 год, была вместе с клипмейкером и режиссером Хиндреком Маасиком по прозвищу Маса 27 лет.

В 2015 году Сангла и Маасик уже пытались разводиться, но все закончилось просто паузой в отношениях, и, пожив некоторое время раздельно, супруги воссоединились вновь. Тогда Маасик заявил, что их брак не был окончательно разрушен, он сослался на часто случающийся у пар кризис среднего возраста.