Брак звездного эстонского визажиста Катрин Сангла и режиссера клипов Хиндрека Маасика распался. Сангла объявила о расставании в социальных сетях.
Визажист Катрин Сангла и клипмейкер Хиндрек Маасик, работавшие с российскими звездами, развелись
«Дорогие друзья! Мы с Хиндреком решили развестись после 27 лет совместной жизни, – написала Катрин Сангла в Фейсбуке. – Не надо комментировать больше мою личную жизнь, спасибо за ваше понимание».
Визажист, которая основала студию Katrin Sangla Make-up Studio в 21 год, была вместе с клипмейкером и режиссером Хиндреком Маасиком по прозвищу Маса 27 лет.
В 2015 году Сангла и Маасик уже пытались разводиться, но все закончилось просто паузой в отношениях, и, пожив некоторое время раздельно, супруги воссоединились вновь. Тогда Маасик заявил, что их брак не был окончательно разрушен, он сослался на часто случающийся у пар кризис среднего возраста.
У пары есть двое детей, а у Катрин и сын от первого брака. Они были и хорошим профессиональным тандемом: Катрин делала мейк для многих российских звезд, например, для Жанны Фриске, группы «Винтаж», а клипы снимал ее супруг. Так и хочется сказать: нет звезд, нет и брака