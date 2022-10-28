Пт, 28.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел в таллиннский ресторан послушать лекцию о шедеврах мировой скульптуры

Limon.ee
Смотрите, кто пришел в таллиннский ресторан послушать лекцию о шедеврах мировой скульптуры
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
27 октября в ресторане La Pineta прошла лекция венского искусствоведа Дарьи Сабитовой о шедеврах мировой скульптуры. Скульптура, пожалуй, одно из самых непростых для восприятия зрителей искусство. Французский философ XVIII века Дени Дидро, отвечая на вопрос, что есть скульптура, говорил: «Это сильная муза, но молчаливая и скрытная».
 
Изящная мелкая пластика, бюсты и монументальные памятники; хрупкий гипс, твердый камень или гладкий металл. У скульптур есть свои категории и особенности - объемные и плоскостные, статичные и динамичные, линейные и живописные. Что сложнее: быть художником или скульптором? На этот вопрос пыталось ответить не одно поколение талантливых мастеров.

Дарья начала наше путешествие с прекрасной Флоренции 16 века и рассказала о секретах обработки мрамора Донателло и Микеланджело, продолжила разговор о драматизме римских скульптур периода барокко – Бернини и Моти, тончайших мраморных Вуалях Коррадини, перешла к чувственности в камне Родена, поговорила о холодных канонах красоты Торвальдсена и Канова, особое внимание уделив скульптуре XX века: Бранкузи, Джакометти, Буржуа, Капур.

Искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом – эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna – венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта «Лекции об искусстве в венских музея»" и арт-путешествий в Италию.

Ключевые слова
Наверх