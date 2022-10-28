ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел в таллиннский ресторан послушать лекцию о шедеврах мировой скульптуры

Дарья начала наше путешествие с прекрасной Флоренции 16 века и рассказала о секретах обработки мрамора Донателло и Микеланджело, продолжила разговор о драматизме римских скульптур периода барокко – Бернини и Моти, тончайших мраморных Вуалях Коррадини, перешла к чувственности в камне Родена, поговорила о холодных канонах красоты Торвальдсена и Канова, особое внимание уделив скульптуре XX века: Бранкузи, Джакометти, Буржуа, Капур.

Искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом – эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna – венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта «Лекции об искусстве в венских музея»" и арт-путешествий в Италию.