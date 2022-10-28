ЭСТОНСКИЙ ДИЗАЙН РУЛИТ! ⟩ Смотрите, какая посуда стала самой модной в домах Таллинна!

Помимо новой коллекции, гости могли увидеть творения дизайнера из уже полюбившегося мира ювелирных изделий и шелка, а также коллекцию обоев, созданную в сотрудничестве с фирмой Baubauwall.

Презентация прошла в одной из квартир Старого города Таллинна, которая на несколько часов превратилась в мир Зазеркальяс ожившими мифическими персонажами, созданными Танелем из шелка и фарфора. Для создания этой чудесной страны на одну ночь были использованы самые яркие предметы интерьера из обширного ассортимента myOCCO.

«Я искренне рада, что теперь смогу предложить поклонникам моих работ и всем любителям дизайна нечто совершенно новое и стать частью волшебного мира интерьеров», – восторгается Веенре.

Автор коллекции был вдохновлен игрой марокканских узоров. «Вокруг центра моей Вселенной, а это, конечно же, крылатые морские коньки, вращаются другие маленькие существа: морские раковины, стрекозы, медузы, букашки и другие обитатели моря. Результат получился завораживающим, калейдоскопическим и в меру игривым», – объясняет Веэнре свою творческую задумку.

Процесс разработки серии посуды занял почти два года, в течение которых автору пришлось ознакомиться с новым материалом и сотрудничать с фабриками в двух странах с богатой фарфоровой историей - Португалии и Китае.

«Мы решили производить посуду в Китае, потому что произведенные там образцы по качеству были лучшими, чем мы ожидали. Созданная посуда изготовлена из тонкого костяного фарфора высочайшего качества», – Танель гордится своими творениями.

Ассортимент посуы разнообразен, все предметы идеально смешиваются и сочетаются друг с другом, а также подходят для подарка. Уникальная посуда под маркой Tanel Veenre, несомненно, добавит свежести обеденному столу любого дома.