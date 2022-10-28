Мы никогда не бываем морально готовы к этому, даже если кто-то из наших близких неизлечимо болен. Тем не менее, врачи и психологи советуют смотреть правде в глаза и обращать внимание на признаки, которые предупреждают о скорой кончине, пишет doctorpiter.ru.
Пора прощаться: десять признаков, которые предупреждают о скорой смерти
Терять близких всегда очень тяжело. Иногда мы, как страусы, прячем голову в песок, не желая признавать очевидное. И даже не успеваем попрощаться с кем-то близким, потому что не понимаем, что он доживает последние дни.
Умирающему организму уже не нужно так много энергии, как раньше. Поэтому человек намного меньше ест или пьет, практически не чувствует голода. За несколько дней до смерти он может вообще отказаться от еды и воды: тогда ему нужно постоянно хотя бы смачивать губы.
Человек начинает реже бодрствовать за 2-3 месяца до смерти. Это связано с тем, что обмен веществ в организме замедляется, ему не хватает метаболической энергии.
Не надо обижаться, если умирающий человек отказывается видеть вас или других близких. У него уже нет энергии, чтобы проводить с людьми много времени, поддерживать разговор. К тому же, не все хотят, чтобы их видели в таком ослабевающем состоянии.
Эти изменения не болезненны, но очень значительны. По мере приближения к смерти у человека снижается давление, становится неравномерным дыхание и нерегулярным сердцебиение. Меняет цвет моча: она может стать коричневой из-за того, что отказывают почки.
Сначала он не сможет встать, потом перевернуться на другой бок. В конце, возможно, у него даже не получится держать чашку – пальцы откажутся слушаться. Если так случилось, умирающему понадобится помощь тех, кто за ним ухаживает, даже в мелочах.
За несколько дней до смерти у человека уменьшается кровообращение. Кровь сосредотачивается во внутренних органах, минимально поступая к рукам и ногам. Кожа будет на ощупь холодной и скорее всего бледной с синими или фиолетовыми пятнами.
Известно, что последним умирает мозг и человек даже практически при смерти слышит, как к нему обращаются. Возможно, он даже попытается обратиться в ответ, но его мысли будут путаться, а речь станет бессвязной. Но с ним все равно надо продолжать разговаривать, чтобы даже в этот момент он понимал, что его любят.
Человек может начать дышать медленнее, хватать ртом воздух, дышать с большими паузами. Как правило, это не вызывает болезненных ощущений, но врач должен проконтролировать ситуацию.
Это сложнее всего: видеть, как близкий человек мучается от сильной боли, а так бывает часто, особенно, если это онкозаболевание. В таком случае лучше заранее обсудить варианты обезболивающих, которые облегчат состояние пациента.
Это нормальное явление для умирающего человека. Он может как будто впасть в детство, быть в этот момент с родными, которые давно умерли. Хоть со стороны это и выглядит тревожно, думайте о том, что эти видения облегчают переход.