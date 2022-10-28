Пора прощаться: десять признаков, которые предупреждают о скорой смерти

Терять близких всегда очень тяжело. Иногда мы, как страусы, прячем голову в песок, не желая признавать очевидное. И даже не успеваем попрощаться с кем-то близким, потому что не понимаем, что он доживает последние дни.

советуют обратить внимание, чтобы понимать, что человек на грани перехода в иное измерение. Но есть несколько ключевых признаков, на которые врачиобратить внимание, чтобы понимать, что человек на грани перехода в иное измерение.

Снижается аппетит

Умирающему организму уже не нужно так много энергии, как раньше. Поэтому человек намного меньше ест или пьет, практически не чувствует голода. За несколько дней до смерти он может вообще отказаться от еды и воды: тогда ему нужно постоянно хотя бы смачивать губы.

Человек больше спит

Человек начинает реже бодрствовать за 2-3 месяца до смерти. Это связано с тем, что обмен веществ в организме замедляется, ему не хватает метаболической энергии.

Тем не менее, в те моменты, когда он не спит, его надо, по возможности, поощрять вставать и двигаться, чтобы не было пролежней.