Шесть проверенных ритуалов, которые в Хэллоуин защитят ваш дом от нечистой силы

Оберег в виде ловца снов

Ловец снов станет отличным талисманом и защитником не только в канун Дня Всех Святых. Этот оберег и в самые простые дни препятствует появлению в доме негатива и злых духов. Ловец наполняет помещение спокойствием и уютом, уменьшает количество ссор или вовсе сводит конфликты на нет. В зависимости от пожеланий в него можно вплести перья, камни или проволоку. Каждый элемент наделит оберег дополнительной силой и притянет к себе то, о чём вы грезите.

Защита дома с помощью булавки

Простой ритуал с булавкой, который не только предотвратит появление в жилище незваных гостей из потустороннего мира, но ещё и убережёт от сглаза, порчи и зависти. Купите новую булавку и приколите её на ковёр в прихожей, над кроватью или в другом удобном для вас месте. Вежливо попросите булавку защитить вас и этот дом. А потом через день проверяйте её кончик. Если остриё почернело, булавка предотвратила что-то плохое и забрала негатив себе. Поменяйте её на новую и повторите обряд.

Заговор на удачу над водой с солью

Защитить место, в котором живёте, в Хэллоуин поможет заговор на воде. Возьмите тазик, пачку соли и вечером начните обряд. Смотрите на своё отражение, медленно высыпая соль в воду из левой руки, одновременно проговаривайте заветные мысли. Вы можете просить обо всём, важно искренне верить, что всё сбудется. Оставьте воду на ночь, и уже на следующее утро заговор начнёт действовать.

Оберег на защиту дома в Хэллоуин с гвоздeм