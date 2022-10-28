Девять вещей, которые есть в гардеробе каждой успешной женщины: а вы такое носите?

Утепленный плащ

Плащ – это утонченный вариант верхней одежды, который никогда не выходит из моды. Утепленная модель позволяет сохранять тепло при температуре до -5, а непромокаемая пропитка надежно защищает от дождя и сырости.

Плащ хорошо сочетается с брючными костюмами и строгими юбками. Для тех, кто водит машину, подойдет укороченный вариант. Остальным стоит обратить внимание на актуальную в этом сезоне длину – 120 см. Для делового образа лучше выбирать спокойные тона: бежевые, кофейные а также благородные оттенки хаки.

Черное двубортное пальто

Классическое пальто – идеальный вариант для холодных будней. Такая модель подчеркнет достоинства фигуры, придаст выправки и грации. Черный цвет универсален для верхней одежды и впишется в любой гардероб. В этом сезоне большой выбор вариантов пальто: от английской классики до оверсайза. Во всех этих моделях деловая женщина может чувствовать себя комфортно и уверенно.

Чтобы пальто действительно грело, выбирайте модели с высоким содержанием шерсти в составе ткани. В этом случае одежда прослужит вам долго, ведь классические пальто остаются в тренде из сезона в сезон.

Акцентное пальто

Кто сказал, что пальто должно быть одно? Успешная женщина может выбрать несколько вариантов под настроение и разные случаи жизни. Пальто в модную клетку подчеркнет индивидуальность, сделает образ более ярким и при этом не выйдет за рамки делового стиля.