Имидж деловой женщины начинается с ее облика, и нас по-прежнему встречают по одежке. Любая успешная женщина хочет выглядеть элегантно и современно. Как оставаться женственной и при этом вызывать уважение коллег? Ли, стилист и руководитель креативного отдела DreamWhite, подготовила маст-хэвы для вашего гардероба, пишет wday.ru.
Девять вещей, которые есть в гардеробе каждой успешной женщины: а вы такое носите?
Утепленный плащ
Плащ – это утонченный вариант верхней одежды, который никогда не выходит из моды. Утепленная модель позволяет сохранять тепло при температуре до -5, а непромокаемая пропитка надежно защищает от дождя и сырости.
Плащ хорошо сочетается с брючными костюмами и строгими юбками. Для тех, кто водит машину, подойдет укороченный вариант. Остальным стоит обратить внимание на актуальную в этом сезоне длину – 120 см. Для делового образа лучше выбирать спокойные тона: бежевые, кофейные а также благородные оттенки хаки.
Черное двубортное пальто
Классическое пальто – идеальный вариант для холодных будней. Такая модель подчеркнет достоинства фигуры, придаст выправки и грации. Черный цвет универсален для верхней одежды и впишется в любой гардероб. В этом сезоне большой выбор вариантов пальто: от английской классики до оверсайза. Во всех этих моделях деловая женщина может чувствовать себя комфортно и уверенно.
Чтобы пальто действительно грело, выбирайте модели с высоким содержанием шерсти в составе ткани. В этом случае одежда прослужит вам долго, ведь классические пальто остаются в тренде из сезона в сезон.
Акцентное пальто
Кто сказал, что пальто должно быть одно? Успешная женщина может выбрать несколько вариантов под настроение и разные случаи жизни. Пальто в модную клетку подчеркнет индивидуальность, сделает образ более ярким и при этом не выйдет за рамки делового стиля.
Модель с поясом позволит дольше сохранять тепло в ненастную погоду и будет прекрасно сочетаться как с брюками, так и с юбкой и высокими сапогами.
Необычная куртка актуального цвета
Жизнь современной женщины – это не только офис. Иногда нужно успеть на несколько деловых встреч в течение дня, а иногда нужно выехать загород в командировку. Для этих случаев верхняя одежда должна быть удобной и практичной, а в зимний период еще и теплой.
Оригинальная куртка модного цвета, например, лавандового, подчеркнет индивидуальность и позволит легко передвигаться по городу. Это универсальная вещь, в которой будет одинаково удобно гулять с детьми в парке в выходные или выехать на природу.
Трендовый жакет
Жакет будто бы специально создан для офиса и деловых встреч. Эта деталь гардероба позволяет выглядеть стильно, оригинально и в то же время уместно. Жакет из хлопка длиной 40-50 см подчеркнет осанку и украсит серые будни. Он продемонстрирует вашу уверенность в себе и знание трендов.
Уютная тельняшка
Когда проводишь на работе большую часть дня, стоит задуматься и о комфорте. Лонгслив в полоску из дышащего натурального материала вполне может стать частью офисного аутфита.
Тельняшка позволит выглядеть свежо и интересно каждый день. А в сочетании с классическими и базовыми элементами гардероба она заиграет новыми красками и никак не нарушит дресс-код.
Вместительная сумка
«Английский» портфель – главный аксессуар делового гардероба в этом сезоне. Он может вместить все: документы, ноутбук, косметичку и еще тысячу необходимых мелочей. Плотная экокожа сделает уход за ним простым и позволит сохранить идеальный вид на протяжении многих лет.
Для офиса лучше выбрать черный цвет, он подойдёт к любому образу и произведет о вас серьезное впечатление.
Элегантная сумка
Иногда к классическому базовому гардеробу стоит добавить изюминку. От выбора аксессуара зависит то, как будет выглядеть наряд в целом. Если вам предстоит выход на ланч или после работы вы не собираетесь отправиться домой, стоит разбавить повседневный наряд ярким аксессуаром.
Благородный вариант сумки в светлых тонах будет интересно смотреться на вечерних мероприятиях и во время выходов в «свет». Модель молочного цвета с декоративными элементами станет прекрасным дополнением к деловому костюму.
Шляпа-канотье из фетра
Шляпа придаст повседневному образу изысканности и женственности. Графичная форма, выполненная из фетра, подарит загадочную тень. А благодаря лаконичному дизайну, аксессуар гармонично сочетается как с классической, так и с модной верхней одеждой.