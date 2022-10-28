ГАЛЕРЕЯ ⟩ Выставка восковых фигур в Таллинне: куратор рассказал о непристойностях, которые вытворяли рижане с Петром I

Про каждую восковую фигуру у Армена есть своя история, которую он с огромным удовольствием рассказывает каждому пришедшему. На выставке всех встречает восковая фигура алкоголика из Германии, ведь когда-то давно для лечения использовался страшный метод. Пьяниц заковывали в бочку и они должны были собирать деньги для суда. Если им после всех этих процедур удавалось еще оставаться трезвыми, то пьяницу освобождали. А если судья чувствовал запах алкоголя, то приходилось идти и собирать еще столько же. Такой метод, как говорит Армен Арутюнян, был действенным.

Есть и более пошлые поразительные истории, так сказать, с перчинкой. Например про достоинство Петра I. «С журналистами лучше не шутить, – смеется Арутюнян. – В Латвии многие посетители приходили и спускали штаны с восковой фигуры Петра I, чтобы узнать, что у него в штанах».

По словам куратора выставки, она не только яркая, но и познавательная. Про каждую восковую фигуру есть табличка с описанием того или иного персонажа. Для того, чтобы здесь было интересно не только взрослым, но и детям, есть некоторые детские герои, которых все знают. Но в основном здесь фигурируют персонажи из исторического прошлого, но и популярные киногерои.