ГАЛЕРЕЯ ⟩ Выставка восковых фигур в Таллинне: куратор рассказал о непристойностях, которые вытворяли рижане с Петром I

Куратор эксклюзивной таллиннской выставки восковых фигур в столичном торговом центре Рокка-аль-Маре – Армен Арутюнян – объездил уже несколько стран Европы. Он был в Польше, Литве и Латвии, теперь пришел черед Эстонии. Если здесь всё пройдет гладко, то на очереди будет Финляндия.
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Про каждую восковую фигуру у Армена есть своя история, которую он с огромным удовольствием рассказывает каждому пришедшему. На выставке всех встречает восковая фигура алкоголика из Германии, ведь когда-то давно для лечения использовался страшный метод. Пьяниц заковывали в бочку и они должны были собирать деньги для суда. Если им после всех этих процедур удавалось еще оставаться трезвыми, то пьяницу освобождали. А если судья чувствовал запах алкоголя, то приходилось идти и собирать еще столько же. Такой метод, как говорит Армен Арутюнян, был действенным.
Есть и более пошлые поразительные истории, так сказать, с перчинкой. Например про достоинство Петра I. «С журналистами лучше не шутить, – смеется Арутюнян. – В Латвии многие посетители приходили и спускали штаны с восковой фигуры Петра I, чтобы узнать, что у него в штанах».
По словам куратора выставки, она не только яркая, но и познавательная. Про каждую восковую фигуру есть табличка с описанием того или иного персонажа. Для того, чтобы здесь было интересно не только взрослым, но и детям, есть некоторые детские герои, которых все знают. Но в основном здесь фигурируют персонажи из исторического прошлого, но и популярные киногерои.
А вот самая поразительная история про женщину с длинной шеей. «Женщинам Карен (Мьянма) в 5 лет надевают на шею одно кольцо, которое меняют через год на спираль в два кольца, увеличивая каждый год количество колец на одно, и так до 20-25 колец. Общий вес колец в конечном итоге составляет от пяти до шести килограммов».
Официально выставка открылась 28 октября в 14:00. Более 40 реалистичных восковых фигур предстают перед зрителями на выставке восковых фигур, пользующейся большим успехом в Европе. Куратор выставки Армен Арутюнян рассказал, что все фигуры выполнены ведущими европейскими мастерами по восковым фигурам, которые использовали в своей работе исторически достоверные данные и свидетельства, а костюмам персонажей было уделено особое внимание.
«Посетители могут увидеть, как, например, Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали и Микеланджело выглядели в реальной жизни. Жемчужиной уникальной коллекции восковых фигур является композиция на основе знаменитой картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», а также восковая фигура древнегреческой богини –Афины Паллады», – добавил Арутюнян.
Вход на выставку платный.
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