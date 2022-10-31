Как известно, Таллинн получил титул «Зеленой столицы Европы 2023 года», поэтому нашим местам общепита на ресторанной неделе настоятельно рекомендовали учитывать это обстоятельство. На призыв использовать только экологически чистые продукты, тем самым повышая культуру питания, откликнулись 13 таллиннских ресторанов. Торжественное открытие осенней ресторанной недели традиционно состоялось в Ратуше 31 октября.
ЕДЯТ ВСЕ, СЪЕДЯТ ВСЁ ⟩ Таллиннская ресторанная неделя началась: шеф-повара рассказали о вкусовых предпочтениях жителей Эстонии
Таллиннская ресторанная неделя началась: шеф-повара рассказали о вкусовых предпочтениях жителей Эстонии
Каждую осень и весну в Таллинн приходит потрясающее время, а называется оно – неделя ресторанов. В рамках этой масштабной акции каждый из нас может собрать большую компанию друзей и погурманить в лучших ресторанах города по сниженной и фиксированной цене. Как говорится, добро пожаловать на неделю кулинарных экспериментов!
Неделя ресторанов в Таллинне – это большой фестиваль, который проходит раз в полгода и развивает кулинарную культуру эстонской столицы. Каждый из нас знает, что стоимость ужина в большом и популярном ресторане зашкаливает, и лишь немногие могут позволить себе такую роскошь, но только не в рамках этой недели. С 1 по 7 ноября 2022 года рестораны-участники предоставляют жителям Таллинна приятные и доступные ценники, вкусную еду и возможность превосходно провести время.
Это очень торжественный момент. За несколько минут до официального открытия Недели все шефы ресторанов, какие принимают участие в этом вкуснейшем мероприятии, выходят на Ратушную площадь и фотографируются.
Константин Седнев
В этом году в сотрудничестве с городом Таллинном были разработаны критерии, позволяющие ресторанам выбрать из меню à la carte блюдо и маркировать его зеленой этикеткой. Что это значит? Продукты с зеленой этикеткой должны соответствовать одному из следующих условий: блюдо должно состоять только из растительных ингредиентов; все ингредиенты должны быть продукцией органического сельского хозяйства; животный ингредиент блюда должен быть мясом крупного рогатого скота, овец или диких животных, выращенных только на эстонских пастбищах или добытых на охоте в Эстонии; рыбный ингредиент блюда должен быть рыбой, выловленной в Балтийском море или внутренних водах Эстонии.
Кристьян Пеяске, владелец бистро Lore и ресторана Lee в Старом городе Таллинна, искренне считает, что экологические факторы должны учитываться в любом бизнесе, а в ресторанном особенно, поэтому экологическая осведомленность весьма важна. Он отмечает, что среди гостей есть очень осведомленные, которым далеко небезразлично, что они едят.
Да, в нынешним условиях, и это признают все рестораторы, экологическая сознательность обходится дорого, но в долгосрочной перспективе это более выгодно. На этот раз экологически чистые блюда предлагают такие рестораны: City Grill House, Fotografiska, Horisont Restaurant & Bar, La Cucina, Lee, Lendav Maaler, Oasis, Ocean 11, Orangerie, Rudolf, Salt, Smak и ÜLO.
Экологически чистые продукты, местные производители, здоровая пища – это самые явные гастрономические тренды последних двух лет. Совладелец ресторана Jahu Resto Вадим Пярн отметил, что люди стали интересоваться происхождением продукта, отдают предпочтение свежим продуктам, поэтому важна сезонность.
По словам шеф-повара ресторана Snoob Александра Никошкова, жители Эстонии осознанно стали подходить к своему питанию, они тщательное выбирают рестораны и продукты, которые заказывают.
Менеджер ресторана Sakura Resto Наталья Михалева отмечает, что клиенты ищут новые вкусы, внимательно относятся к своему здоровью, ставят в приоритет качество продукта, а тенденция на безлактозную, безглютеновую и низкокалорийную еду набирает обороты.
Шеф-повар ресторана Loft ja Ürdid Янек Виллерманн констатировал, что возрос интерес к местным продуктам и подтвердил тренд на сезонность: «Люди постоянно нинтересуются, откуда продукты, свежая ли рыба, если заказывают грибы, то всегда спросят, в наших ли лесах их собирали или привозные. Людей волнует, что у них на тарелке».
Гости ресторана Stenhus, по словам менеджера Михаила Лауранда, своих предпочтений не изменили, потому что классические вкусы, хорошая еда и высококлассный сервис в фаворе всегда.
Шеф-повар ресторана Mon Repos Эрик Просвирин уверен, что сегодня гости хотят простой еды, вкусной и без изысков.
По словам менеджера ресторана Parrot Ольги Малкиной, их гости чаще заказывают морепродукты и рыбу, вырос спрос на безлактозные и безглютеновые продукты, блюда без лука и чеснока, белое вино и шампанское.
Шеф-повар отеля Savoy Михаил Дементьев сказал, что увеличился спрос на сезонные продукты местного производства, и подметил еще один тренд – отход от экзотики и поворот к аксетизму в еде.
Таллиннскую ресторанную неделю, которая проходит в этом году с 1 по 7 ноября, десять лет назад организовали два эстонских ресторатора – Ханс Мартин Брюер и Калев Таннер, которые решили, что настало время продемонстрировать широкой публике высокое качество таллиннских ресторанов. И первая Таллиннская ресторанная неделя прошла в 2011 году, когда Таллинн был культурной столицей Европы.
Таллиннскакя ресторанная неделя очень любима потребителями. Только на эти дни можно забронировать обеды и ужины по очень низким ценам в тех ресторанах, где в обычное время на трапезу пришлось бы потратить раз в пять больше. На эту неделю зарезрвировано более 20 000 мест по приятным для кошелька ценам. Обед и ужин предлагаются в разных ценовых категориях, а блюда подаются в виде сет-меню, которые взяты из традиционных меню ресторанов и наилучшим образом отражают концепцию каждого ресторана.