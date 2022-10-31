ЕДЯТ ВСЕ, СЪЕДЯТ ВСЁ ⟩ Таллиннская ресторанная неделя началась: шеф-повара рассказали о вкусовых предпочтениях жителей Эстонии

Неделя ресторанов в Таллинне – это большой фестиваль, который проходит раз в полгода и развивает кулинарную культуру эстонской столицы. Каждый из нас знает, что стоимость ужина в большом и популярном ресторане зашкаливает, и лишь немногие могут позволить себе такую роскошь, но только не в рамках этой недели. С 1 по 7 ноября 2022 года рестораны-участники предоставляют жителям Таллинна приятные и доступные ценники, вкусную еду и возможность превосходно провести время.

Это очень торжественный момент. За несколько минут до официального открытия Недели все шефы ресторанов, какие принимают участие в этом вкуснейшем мероприятии, выходят на Ратушную площадь и фотографируются. Константин Седнев