Что такое ретроградный Марс и какие опасности будут поджидать нас с 30 октября

Влияние ретроградного Марса на людей

В конце октября 2022-го, а именно 30-го числа, Марс развернется в обратное движение. Ретроградить Красная планета будет до 12 января 2023-го включительно, причем из последнего градуса петли Марс выйдет только аж в конце марта. Так что еще в течение целых пяти месяцев вселенский агрессор будет находиться в Близнецах, перекраивая этот знак на свое марсианское усмотрение.

Период, в который неугомонный активист Марс будет пятиться назад, простым назвать, конечно же, сложно. И хотя бы уже потому, что абсолютно любая попятная планета направляет свою энергетику не вовне, а внутрь. То есть внутрь нас. Ну а Марс, как известно, является самым ярым скандалистом и злостным агрессором Солнечной системы

Потому вплоть до весны следующего года планета будет влиять на людей. В нашу жизнь запросто может войти вспыльчивость, суетливость, ссоры, раздражительность, ну и другие побочки ретроградности Марса: препятствия, потеря энергии, плохое самочувствие, различные помехи, преграды на пути к цели, поломки и даже травмы.

Как понять, будет ли период ретроградности Марса опасным или нет?

В период ретроградности Марса в жизни будут повторяться события сентября-октября 2022-го, так что если первые два месяца осени сложились для вас удачно, повода переживать нет.