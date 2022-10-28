Отец певицы Нюши предрек ей завершение карьеры: «Обидно и жалко, столько сил и времени потрачено»

После рождения второго ребенка Нюша забросила концертную деятельность и уже достаточно долго не выходит на сцену, о чем очень сожалеет ее отец, давший ей путевку на большую сцену. Владимир Шурочкин, бывший солист «Ласкового мая», считает, что дочь охладела к артистической карьере. Но что с этим делать, он не может сказать. Ранее он думал, что после рождения детей она возьмет небольшую паузу, но годы идут, а ничего не меняется.

«Если долго не подпитывать информационное пространство, если пауза затянется, карьеру можно загубить. Надеюсь, что сейчас у нее такой период, и он пройдет», – уверен Шурочкин.

Он считает, что Нюша могла просто наиграться и забросить артистическую карьеру, так как стартовала раньше многих нынешних артистов. Первые хиты у нее появились уже в 14-15 лет, как и полноценная гастрольная жизнь. В том, что происходит, Шурочкин винит и себя, так как «рано окунул дочь в мир шоу-бизнеса».

Возможно, в какой-то момент выступления превратились для дочки в рутину, именно поэтому она с таким удовольствием занимается семьей и счастлива быть мамой.

«И потом, когда человек добивается всего абсолютно самостоятельно, он, наверное, больше это ценит. А я, как отец, старался Аню оберегать от грязи, стрессов. Мы же своим детям всегда хотим соломку подстелить. У них в этом случае, конечно, ощущение ценности совершенно другое. Может быть, моя ошибка заключается в том, что я не пытался до нее все доносить. Обидно и жалко. Столько сил и времени на это потрачено», – уверен отец певицы Нюши.