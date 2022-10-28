Вы вдохновляете меня: Kalush Orchestra побывали в гостях у Арнольда Шварценеггера

Он опубликовал снимки с артистами, которые после завершения тура по Европе отправились с концертами в США, чтобы собрать средства в поддержку Украины. После выступления в Лос-Анджелесе Арни пригласил украинцев к себе домой и получил в подарок знаменитую розовую панамку, как у фронтмена коллектива Олега Псюка.

В свою очередь музыканты тоже рассказали о незабываемой встрече. «Йо, вчера залетели в гости к Арнольду Щварценеггеру. Он пригласил нас домой и вышел встречать с большим домашним ослом. Поговорили о ситуации в Украине и поблагодарили за его поддержку, поделились, насколько это важно для нас. Вы знаете, Арнольд активно поддерживает украинцев с первых дней войны, за что мы ему очень благодарны. Верим, что зарубежная поддержка будет только усиливаться. Приятно было встретиться с такой легендой, я, можно сказать, вырос на фильмах с его участием», – написал Псюк и поинтересовался у читателей, какой у них любимый фильм с Арни.