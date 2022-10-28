«Я бы взяла и показала им тюрьму, чтобы они понимали, хотят туда отправиться или нет», – высказывается Малле Кобин, уроженка Хийумаа, о несовершеннолетних хулиганах в Пярну. Сама Кобин в прошлом году была приговорена к шести месяцам тюремного заключения за жестокое обращение с приемными детьми. Тогда она призналась, что это были трудные дети, которых было тяжело воспитывать.
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Отсидевшая в тюрьме за избиение приемных детей Малле Кобин посоветовала, что сделать с пярнускими драчуньями
Отсидевшая в тюрьме за избиение приемных детей Малле Кобин посоветовала, что сделать с пярнускими драчуньями
Малле Кобин, мать пятерых детей и обладательница титула «Мать года» в 2013 году, комментируя случившееся в Пярну, призналась, что всё начинается дома. «Вы должны четко объяснить, что произойдет, если они сделают что-то неприемлемое...».