Отсидевшая в тюрьме за избиение приемных детей Малле Кобин посоветовала, что сделать с пярнускими драчуньями

В 2021 году Кобин была осуждена за то, что била по рукам и ногам пятерых несовершеннолетних приемных детей, запирала их на несколько дней и заставляла часами стоять на одном месте. Кобин не признала себя виновной ни в одном из правонарушений – якобы она не била детей, и никого не заставляла в углу часами в качестве наказания. «Правда заключается в том, что я усыновила тяжелых детей. Это правда», – призналась Кобин в прошлом году в передаче Kuuuurija.