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Отсидевшая в тюрьме за избиение приемных детей Малле Кобин посоветовала, что сделать с пярнускими драчуньями

Кетлин Крузе
Отсидевшая в тюрьме за избиение приемных детей Малле Кобин посоветовала, что сделать с пярнускими драчуньями
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Малле Кобин.
Малле Кобин. Фото: Kuvatõmmis Kuuuurijast

«Я бы взяла и показала им тюрьму, чтобы они понимали, хотят туда отправиться или нет», – высказывается Малле Кобин, уроженка Хийумаа, о несовершеннолетних хулиганах в Пярну. Сама Кобин в прошлом году была приговорена к шести месяцам тюремного заключения за жестокое обращение с приемными детьми. Тогда она призналась, что это были трудные дети, которых было тяжело воспитывать.

Малле Кобин, мать пятерых детей и обладательница титула «Мать года» в 2013 году, комментируя случившееся в Пярну, призналась, что всё начинается дома. «Вы должны четко объяснить, что произойдет, если они сделают что-то неприемлемое...».

В 2021 году Кобин была осуждена за то, что била по рукам и ногам пятерых несовершеннолетних приемных детей, запирала их на несколько дней и заставляла часами стоять на одном месте. Кобин не признала себя виновной ни в одном из правонарушений – якобы она не била детей, и никого не заставляла в углу часами в качестве наказания. «Правда заключается в том, что я усыновила тяжелых детей. Это правда», – призналась Кобин в прошлом году в передаче Kuuuurija.

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