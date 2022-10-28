Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кто разбогатеет в ноябре 2022

Российский астролог Тамара Глоба, изучая положение звезд в ноябре, пришла к выводу, что материального, финансового успеха стоит ждать только четырем знакам Зодиака. Эти счастливчики смогут прислушаться к зову фортуны и сделать деловые шаги в верном направлении.

Овен

Огненный знак попал в этот список первым, хотя Овнов в ноябре трудно назвать миролюбивыми людьми. Скорее, они напоминают шашку с динамитом, к которым звезды вот-вот поднесут запал. Поэтому им надо постараться не выходить из берегов, не допускать скандалов и не вступать в противостояние с руководством или с собственной семьей.

Это нужно, чтобы принимать лавры с трезвой головой, ведь на работе грядет повышениеи рост заработной платы. Нервы при этом стоит беречь, а отдыхать лучше на природе, в компании близких людей.

Если удержаться от конфликтов, то в жизнь Овнов может заглянуть романтика, про которую они почти забыли в хлопотный октябрь. Одинокие представители знака могут рассчитывать на новую привязанность, которая принесет позитивные эмоции.

Близнецы

Воздушный знак сохранит октябрьскую удачливость и переживет в ноябре немало сюрпризов. Подъем по карьерной лестнице продолжится, хотя его темп сменится с галопа на рысь. Нередки будут поездки по работе, но это пойдет на пользу подвижному знаку. Он наберется новых впечатлений и слегка приободрится, отчего в очередной раз получит уважение коллег.