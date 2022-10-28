Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кто разбогатеет в ноябре 2022
Овен
Огненный знак попал в этот список первым, хотя Овнов в ноябре трудно назвать миролюбивыми людьми. Скорее, они напоминают шашку с динамитом, к которым звезды вот-вот поднесут запал. Поэтому им надо постараться не выходить из берегов, не допускать скандалов и не вступать в противостояние с руководством или с собственной семьей.
Это нужно, чтобы принимать лавры с трезвой головой, ведь на работе грядет повышениеи рост заработной платы. Нервы при этом стоит беречь, а отдыхать лучше на природе, в компании близких людей.
Близнецы
Воздушный знак сохранит октябрьскую удачливость и переживет в ноябре немало сюрпризов. Подъем по карьерной лестнице продолжится, хотя его темп сменится с галопа на рысь. Нередки будут поездки по работе, но это пойдет на пользу подвижному знаку. Он наберется новых впечатлений и слегка приободрится, отчего в очередной раз получит уважение коллег.
В бизнесе стоит ждать новых, многообещающих знакомств, а предложения от бизнес-партнёров приведут к росту прибыли. Найдется место и для счастливого шанса в личной жизни, которая сложится, если использовать главный аргумент – интуицию Близнецов.
Представители знака все еще будут оставаться востребованными на всех фронтах своей полноценной жизни. Они будут выбирать: или сменить работу ради большого оклада, или остаться на прежней, с тем же финансовым успехом. Как и всегда, большие, чем прежде, деньги, принесут новые проекты. Появятся единомышленники, с которыми будет легче добиться заветного успеха.
Козерог
Трудоголикам, которые едва избавились от стремления путешествовать, предстоит обустройство жилья. Поможет в этом финансовая стабильность, которая не оставит Козерогов на протяжении всего ноября. Из этого источника возьмется и хорошее настроение, которое можно будет разбавить любимым хобби.
Если на работе все будет хорошо и так, то дальнейшая личная жизнь Козерогов станет не в пример интереснее, чем в октябре. Во-первых, они перестанут ссориться с близкими по пустякам, во-вторых появиться желание внести в осенние будни немного страсти, наконец, одиночки смогут порадовать себя удачным флиртом.