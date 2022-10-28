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Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кто разбогатеет в ноябре 2022

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кто разбогатеет в ноябре 2022
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Женщина в лесу. Иллюстративное фото
Женщина в лесу. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астролог считает, что эти знаки поймают удачу за хвост, пишет Topnews.

Российский астролог Тамара Глоба, изучая положение звезд в ноябре, пришла к выводу, что материального, финансового успеха стоит ждать только четырем знакам Зодиака. Эти счастливчики смогут прислушаться к зову фортуны и сделать деловые шаги в верном направлении.

Овен

Огненный знак попал в этот список первым, хотя Овнов в ноябре трудно назвать миролюбивыми людьми. Скорее, они напоминают шашку с динамитом, к которым звезды вот-вот поднесут запал. Поэтому им надо постараться не выходить из берегов, не допускать скандалов и не вступать в противостояние с руководством или с собственной семьей.

Это нужно, чтобы принимать лавры с трезвой головой, ведь на работе грядет повышениеи рост заработной платы. Нервы при этом стоит беречь, а отдыхать лучше на природе, в компании близких людей.

Если удержаться от конфликтов, то в жизнь Овнов может заглянуть романтика, про которую они почти забыли в хлопотный октябрь. Одинокие представители знака могут рассчитывать на новую привязанность, которая принесет позитивные эмоции.

Близнецы

Воздушный знак сохранит октябрьскую удачливость и переживет в ноябре немало сюрпризов. Подъем по карьерной лестнице продолжится, хотя его темп сменится с галопа на рысь. Нередки будут поездки по работе, но это пойдет на пользу подвижному знаку. Он наберется новых впечатлений и слегка приободрится, отчего в очередной раз получит уважение коллег.

В бизнесе стоит ждать новых, многообещающих знакомств, а предложения от бизнес-партнёров приведут к росту прибыли. Найдется место и для счастливого шанса в личной жизни, которая сложится, если использовать главный аргумент – интуицию Близнецов.

Лев

Представители знака все еще будут оставаться востребованными на всех фронтах своей полноценной жизни. Они будут выбирать: или сменить работу ради большого оклада, или остаться на прежней, с тем же финансовым успехом. Как и всегда, большие, чем прежде, деньги, принесут новые проекты. Появятся единомышленники, с которыми будет легче добиться заветного успеха.

Подводным камнем в этом плавании может стать здоровье, которое рискует подвести из-за переутомления. Кушайте вовремя и вволю, спите не менее шести часов в сутки и не забывайте о близких – их внимание потребуется в преддверии зимы, говорит Глоба.

Козерог

Трудоголикам, которые едва избавились от стремления путешествовать, предстоит обустройство жилья. Поможет в этом финансовая стабильность, которая не оставит Козерогов на протяжении всего ноября. Из этого источника возьмется и хорошее настроение, которое можно будет разбавить любимым хобби.

Если на работе все будет хорошо и так, то дальнейшая личная жизнь Козерогов станет не в пример интереснее, чем в октябре. Во-первых, они перестанут ссориться с близкими по пустякам, во-вторых появиться желание внести в осенние будни немного страсти, наконец, одиночки смогут порадовать себя удачным флиртом.

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