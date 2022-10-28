Не только беременна, но и с обручальным кольцом: певец Стефан дважды осчастливил возлюбленную

«Осталось еще шесть (месяцев – прим.ред.)», – написал участник Евровидения-2022 на фотографии, размещенной в социальных сетях в начале августа, объявив, что он и его возлюбленная Виктория Койтсаар ждут ребенка.

Теперь, однако, музыкант поделился сообщением в Instagram, объявив: «Вичи занята!»

Скриншот из Инстаграма Стефана Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В августе пара сообщила, что ожидаемая дата рождения ребенка – 24 декабря, это также день рождения Стефана. «Я положила в коробку маленькие носочки и тест на беременность. Я сама была так счастлива!» – Виктория рассказала, как она объявила Стефану о беременности.

Виктория, которая работает финансовым аналитиком в бухгалтерской фирме, и музыкант Стефан познакомились во время круиза на пароме в 2018 году.