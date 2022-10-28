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Не только беременна, но и с обручальным кольцом: певец Стефан дважды осчастливил возлюбленную

Кетлин Крузе
Не только беременна, но и с обручальным кольцом: певец Стефан дважды осчастливил возлюбленную
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Певец Стефан и его возлюбленная Виктория Койтсаар
Певец Стефан и его возлюбленная Виктория Койтсаар Фото: Konstantin Sednev

Стефан Айрапетян намекнул в соцсиальных сетях о помолвке со своей возлюбленной Викторией Койтсаар.

«Осталось еще шесть (месяцевприм.ред.)», – написал участник Евровидения-2022 на фотографии, размещенной в социальных сетях в начале августа, объявив, что он и его возлюбленная Виктория Койтсаар ждут ребенка.

Теперь, однако, музыкант поделился сообщением в Instagram, объявив: «Вичи занята!»

Скриншот из Инстаграма Стефана
Скриншот из Инстаграма Стефана Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В августе пара сообщила, что ожидаемая дата рождения ребенка – 24 декабря, это также день рождения Стефана. «Я положила в коробку маленькие носочки и тест на беременность. Я сама была так счастлива!» – Виктория рассказала, как она объявила Стефану о беременности.

Виктория, которая работает финансовым аналитиком в бухгалтерской фирме, и музыкант Стефан познакомились во время круиза на пароме в 2018 году.

«Я решила взять год отпуска после окончания учебного заведения, чтобы просто отдохнуть от учебы и попутешествовать. Я отправилась на круизном лайнере из Таллинна в Стокгольм, чтобы повеселиться и потанцевать, а в шоу-программу обычно входят не только танцоры, но и певцы, и именно Стефан в тот вечер пел для нас. Так мы и познакомились. Судно называлось "Виктория», – рассказала она Elu24 в мае этого года.

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