Стефан Айрапетян намекнул в соцсиальных сетях о помолвке со своей возлюбленной Викторией Койтсаар.
Не только беременна, но и с обручальным кольцом: певец Стефан дважды осчастливил возлюбленную
«Осталось еще шесть (месяцев – прим.ред.)», – написал участник Евровидения-2022 на фотографии, размещенной в социальных сетях в начале августа, объявив, что он и его возлюбленная Виктория Койтсаар ждут ребенка.
Теперь, однако, музыкант поделился сообщением в Instagram, объявив: «Вичи занята!»
В августе пара сообщила, что ожидаемая дата рождения ребенка – 24 декабря, это также день рождения Стефана. «Я положила в коробку маленькие носочки и тест на беременность. Я сама была так счастлива!» – Виктория рассказала, как она объявила Стефану о беременности.
Виктория, которая работает финансовым аналитиком в бухгалтерской фирме, и музыкант Стефан познакомились во время круиза на пароме в 2018 году.
«Я решила взять год отпуска после окончания учебного заведения, чтобы просто отдохнуть от учебы и попутешествовать. Я отправилась на круизном лайнере из Таллинна в Стокгольм, чтобы повеселиться и потанцевать, а в шоу-программу обычно входят не только танцоры, но и певцы, и именно Стефан в тот вечер пел для нас. Так мы и познакомились. Судно называлось "Виктория», – рассказала она Elu24 в мае этого года.