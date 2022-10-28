ФОТО, ВИДЕО ⟩ Ночное ДТП в Ласнамяэ: водителю BMW стало плохо за рулем

В 20:07 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Смуули-теэ, где, по предварительной информации, 39-летний мужчина, находящийся за рулем автомобиля BMW, из-за резких проблем со здоровьем не справился с управлением, и его автомобиль врезался в Volkswagen, а тот, в свою очередь, в автобус, остановившийся на автобусной остановке.