ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Кая Каллас позвала на помощь певицу Луизу Рыйвас – жену Таави Рыйваса. Артистка срочно вступила в партию

«Всегда было какая-то преграда. У меня, например, много детей или учеба в университете. Теперь, когда моему младшему ребенку исполнилось три года, возможно, пришло время», – говорит певица Луиза Рыйвас, объясняя, что ее пригласили в политику. Партия реформ и Кая Каллас позвали, и я, конечно, рада этому.

Муж Луизы, Таави Рыйвас, всегда говорил ей, что у нее стальные нервы. «Может быть, я сама так не считаю. Он очень поддерживает меня и уверен, что мои мысли и вклад в развитие государства могут быть очень важны для Эстонии. Старшей дочери Мийне эта идея очень нравится. Она также немного интересуется политикой, каждый день читает новости».