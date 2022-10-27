ВРЕМЯ ПОСТРЕЛЯТЬ ⟩ Кая Каллас прижалась к эстонскому военнослужащему: «Мы – НАТО!»

Глава правительства Эстонии пребывала в отличном расположении духа, искренне улыбалась и, конечно же, сделала несколько душевных фотографий, которые моментально разлетелись по Сети. Снимок, на котором эстонский премьер запечатлена с одним из военнослужащих, пришелся по душе как жителям Эстонии, так людям за пределами республики. Они принялись активно комментировать изображение и делиться снимком. На нем Кая Каллас прижалась спиной к военнослужащему и руками изобразила оружие.

«Сегодня я встретилась с нашими храбрыми военнослужащими Оборонительных войск, которые представили Эстонию в международных военных операциях. Ваше упорство, мужество и желание служить Эстонии достойны похвалы. Большое спасибо вам и вашим близким за поддержку, это помогает ежедневно держать безопасность нашей страны и союзников в надежных руках», – заключила Кая Каллас.

В конце публикации Каллас поставила два хэштега: #Оборона и #МыНАТО. Подборка фото и видео на странице премьер-министра Эстонии с сопроводительным текстом к 7 часам вечера 27 октября собрала более 4200 лайков и 51 комментарий. Эта публикация стала одной из самых популярных на страничке Каллас за последнее время.