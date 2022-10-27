Жуткое видео: мать из Краснодарского края перекинула младенца через балкон

Жительница села Агой свесила младенца прямо с балкона. Она трясла малыша, который кричал от боли и испуга. Очевидцы засняли страшный поступок женщины. На видео заметно, как горе-мать пытался успокоить другой ребенок, однако та не обращала на него внимания, продолжая издевательства.

К счастью, трагических последствий удалось избежать, прохожие вызвали полицию. Сейчас малышу ничего не угрожает, его успела забрать бабушка. Органы опеки и правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Предполагают, что женщина могла быть в состоянии алкогольного опьянения, не исключают и проблемы с психическим здоровьем.