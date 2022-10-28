Гороскоп на 28 октября 2022: Весам – деньги, Стрельцам – важные подсказки, Рыбам – расходы

Овен

В этот день Овны могут почувствовать лень и нежелание активно включаться в работу. Не стоит слишком напрягаться, но и бездействовать не нужно. Займитесь текущими делами, доведите до конца те задачи, которые откладывались в долгий ящик. Друзьям может понадобиться ваша помощь, не отказывайте им в поддержке.

Телец

В этот день Тельцы будут в центре внимания. Благоприятный день для проведения переговоров и заключения сделок. Вы сможете убедить партнеров в своей правоте и увлечь своими идеями. Вашему обаянию противится сложно, как и в деловой, так и в личной жизни. Вы собираете комплименты.

Близнецы

Нестандартный подход к решению проблем и смекалка помогут Близнецам быстрее найти выход из сложившейся ситуации. Вашей фантазии нет предела и сегодня самый удачный день, для ее применения. Побалуйте любимых приятными сюрпризами и устройте романтический вечер. Смело признавайтесь в своих чувствах.

Рак

Удачный день для Раков. Все будет складываться наилучшим образом как в профессиональной, так и в личной сфере. Вы сможете рассчитывать на помощь и поддержку любимого человека. Вы больше времени уделяете своим отношениям и проводите досуг вместе с партнером. Ваши чувства разгорятся с новой силой.

Лев