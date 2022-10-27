На просторах Facebook репост за репостом распространяется новость о небывалой распродаже меховых изделий.
ШОК ⟩ Зима будет холодной: в Таллинне распродают шубы по 50 евро
Зима будет холодной: в Таллинне распродают шубы по 50 евро
«Акция с 27 до 15 Ноября...Натуральные шубы...1 штука 50€ ...» – такими словами начинается объявление о распродажи шуб в Facebook.
Мы связались с продавцом, чтобы уточнить правдивость данного объявление:
«Не всё время от людей получать прибыль, надо и людям давать возможность купить по выгодной цене»,– уверяет Виталий, продавец шуб.
По его словам, за первый день начала распродажи было продано 80 единиц товара, несмотря на то, что акция только-только началась.
«Да, шубы Б/У», – признается продавец, – но качество хорошее, есть норка и другие меха, но они будут чуть дороже»
По 50 евро, по словам продавца, осталось еще около 200 единиц шуб. В более дорогом сегменте примерно столько же.