ШОК ⟩ Зима будет холодной: в Таллинне распродают шубы по 50 евро

«Акция с 27 до 15 Ноября...Натуральные шубы...1 штука 50€ ...» – такими словами начинается объявление о распродажи шуб в Facebook.

Мы связались с продавцом, чтобы уточнить правдивость данного объявление:

«Не всё время от людей получать прибыль, надо и людям давать возможность купить по выгодной цене»,– уверяет Виталий, продавец шуб.

По его словам, за первый день начала распродажи было продано 80 единиц товара, несмотря на то, что акция только-только началась.

«Да, шубы Б/У», – признается продавец, – но качество хорошее, есть норка и другие меха, но они будут чуть дороже»