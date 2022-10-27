«Мне очень грустно, когда не уважают тяжелый и трудоемкий труд других людей», – жалуется в социальных сетях один фермер, на поле которого автомобиль BMW оставил глубокие следы.
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ФОТО ⟩ «Печально, когда труд других не уважают!»: водитель BMW уничтожил часть пшеничного поля фермера
«Печально, когда труд других не уважают!»: водитель BMW уничтожил часть пшеничного поля фермера
«В понедельник, 24 октября, около 18 часов в деревне Партсааре на поле пшеницы был замечен серый BMW седан. Если кто-то располагает какой-либо информацией, позволяющей выйти на виновника преступления, пожалуйста, сообщите нам», - говорится в сообщении OÜ Koplimäe Agro в Facebook.
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