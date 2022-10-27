Укусила Бузова: новый образ Орбакайте заставил поклонников задуматься

«Ну чем не учительница? Да нет же, ну чем не Ольга Бузова!» – восклицают в сети. Подписчики единогласно пришли к выводу, что на данных кадрах Кристина Орбакайте один в один похожа на популярную певицу и блогершу Ольгу Бузову.