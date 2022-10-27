Поклонники с интересом наблюдают за дочерью Примадонны. Так на днях Кристина предстала перед камерами в новом образе. Певица разместила у себя в блоге видео с фотосессии, где она стала брюнеткой с короткой стрижкой, надела очки и строгий костюм.
Укусила Бузова: новый образ Орбакайте заставил поклонников задуматься
Укусила Бузова: новый образ Орбакайте заставил поклонников задуматься
«Ну чем не учительница? Да нет же, ну чем не Ольга Бузова!» – восклицают в сети. Подписчики единогласно пришли к выводу, что на данных кадрах Кристина Орбакайте один в один похожа на популярную певицу и блогершу Ольгу Бузову.
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