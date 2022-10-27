Прямо перед вылетом из лондонского аэропорта Хитроу мужчина, летевший в Нигерию авиакомпанией British Airways, спустил штаны и испражнился в салоне эконом-класса, пишет New York Post.
БОЖЕ! ⟩ Пассажир British Airways навалил кучу на полу самолета и задержал вылет
Рейс British Airways, направлявшийся 7 октября в Лагос, Нигерия, был задержан на три часа, потому что один из пассажиров решил сходить в туалет по большому прямо на полу самолета в камбузе.
По словам свидетеля, он снял штаны и сделал свои дела, а затем размазал фекалиии по шторкам и ковру прохода.
Согласно отчету, официальные лица сочли инцидент «гигиенической биологической опасностью». Рейс BA075 был задержан на три часа, а самолет Boeing 777-336 был выведен из эксплуатации и очищен.
British Airways также опубликовала заявление, в котором говорилось: «Мы принесли извинения нашим клиентам за задержку рейса и организовали альтернативный самолет, чтобы пассажиры могли продолжить свое путешествие». Однако подобные инциденты происходят не в первый раз. В марте 2015 года самолету British Airways, вылетавшему в Дубай, пришлось вернуться в аэропорт Хитроу, из-за «вонючих какашек в туалете». Пассажир по имени Абхишек Сачдев рассказал об этом в Твиттере, написав: «Безумие! Наш рейс BA в Дубай вернулся обратно в Хитроу из-за вонючих какашеки в туалете! 15 часов до следующего рейса… #britishairways».