БОЖЕ! ⟩ Пассажир British Airways навалил кучу на полу самолета и задержал вылет

Рейс British Airways, направлявшийся 7 октября в Лагос, Нигерия, был задержан на три часа, потому что один из пассажиров решил сходить в туалет по большому прямо на полу самолета в камбузе.

По словам свидетеля, он снял штаны и сделал свои дела, а затем размазал фекалиии по шторкам и ковру прохода.

Согласно отчету, официальные лица сочли инцидент «гигиенической биологической опасностью». Рейс BA075 был задержан на три часа, а самолет Boeing 777-336 был выведен из эксплуатации и очищен.