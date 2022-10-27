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Модель для взрослых из Onlyfans Хелери Тыкке дала себе волю: я ушла из ЭКРЕ и сбрила волосы

Геттер Трумси
Модель для взрослых из Onlyfans Хелери Тыкке дала себе волю: я ушла из ЭКРЕ и сбрила волосы
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Блогер и модель для взрослых платформы Onlyfans Хелери Тыкке удивила своих поклонников, опубликовав в социальных сетях фотографию своей новой прически. «Что ты сделала со своими волосами?» – была чья-то первая реакция на пост Хелери. Хелери призналась Elu24, что просто решила дать себе волю, и рассказала, что большие изменения произошли и в ее аккаунте OnlyFans.

Чуть больше года назад Хелери Тыкке, создатель контента Onlyfans и реалити-шоу «Дорогие калории», удивила поклонников, выдвинув свою кандидатуру от Консервативной партии Эстонии на местных выборах. Тыкке присоединился к ЭКРЕ в августе 2020 года.

Теперь Хелери снова удивляет поклонников, но на этот раз с меньшими изменениями. У Хелери новая прическа. «Бизнес впереди, а вечеринка остались позади», – говорит блогерка, описывая свою новую прическу.

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