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ЖАЖДЕТ СВОБОДЫ ⟩ Таллиннский грабитель ломбардов считает, что в тюрьме он изменился: «Пожалуйста, дайте мне шанс, я вас не подведу!»

Кетлин Крузе
Таллиннский грабитель ломбардов считает, что в тюрьме он изменился: «Пожалуйста, дайте мне шанс, я вас не подведу!»
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Фото: Elu24 kollaaž

Юри Яскеляйнен, который в 2008 году ограбил ломбард на улице Техника в Таллинне и убил работавшую там женщину, просит освободить его. Проведя 15 лет за решеткой, мужчина считает, что он изменился.

«Пожалуйста, поверьте мне! Дайте мне шанс... Я вас не подведу», – обещает 63-летний Юрий Яскелайнен, находящийся в тюрьме.

Проведя 15 лет за решеткой, мужчина жаждет свободы. «Я могу это сделать, только дайте мне шанс», – неоднократно умолял он судью на русском языке.

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