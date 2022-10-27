Юри Яскеляйнен, который в 2008 году ограбил ломбард на улице Техника в Таллинне и убил работавшую там женщину, просит освободить его. Проведя 15 лет за решеткой, мужчина считает, что он изменился.
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ЖАЖДЕТ СВОБОДЫ ⟩ Таллиннский грабитель ломбардов считает, что в тюрьме он изменился: «Пожалуйста, дайте мне шанс, я вас не подведу!»
Таллиннский грабитель ломбардов считает, что в тюрьме он изменился: «Пожалуйста, дайте мне шанс, я вас не подведу!»
«Пожалуйста, поверьте мне! Дайте мне шанс... Я вас не подведу», – обещает 63-летний Юрий Яскелайнен, находящийся в тюрьме.