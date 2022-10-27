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Эстонский пенсионер-ловелас покупает секс каждую неделю: со Светой, которая младше меня на 50 лет, мы провели в постели три часа

Limon.ee
Эстонский пенсионер-ловелас покупает секс каждую неделю: со Светой, которая младше меня на 50 лет, мы провели в постели три часа
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Очередной выпуск передачи «Очевидец» познакомил нас с интересенейшим исследованием о рынке сексуальных услуг в Эстонии
Очередной выпуск передачи «Очевидец» познакомил нас с интересенейшим исследованием о рынке сексуальных услуг в Эстонии Фото: Kuvatõmmised ETV saatest/Elu24 kollaaž

«Сегодня с Мариной, сегодня с Мариной, сегодня с Мариной... Часто мы с Мариной. Вот здесь, смотрите, мы со Светой, которая моложе меня на 50 лет, мы развлекались в постели три часа», – записывает в своем дневничке 74-летний эстонский пенсионер Хенно (имя изменено). Он скрупулезно отмечает дни покупок секс-услуг. Хенно – постоянный клиент у проституток и один из 100 000 мужчин в Эстонии, которые хотя бы раз в жизни покупали секс.

Хотя ужесточение законов и развитие интернета оказали довольно-таки разрушительное воздействие на сферу интимных услуг в целом, но, конечно, не уничтожили интимный бизнес. В программе «Очевидец» были представлены статистические данные исследования, которое наиболее полно охватывает рынок интимных услуг Эстонии, в нем также описан типичный покупатель сексуальных услуг.

Покупатели сексуальных услуг

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