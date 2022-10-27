Музыкант Каупо Мяннисте сообщил в социальных сетях о смерти журналиста Индрека Кууса. «Индрек был добрым и благожелательным товарищем с хорошим чувством юмора, – вспоминает Мяннисте своего ушедшего друга. –Мы оба наслаждались хорошей компанией друг друга и хорошим шнапсом».
Близкие и коллеги скорбят о своем друге. Ушел из жизни бывший журналист Postimees
«Счастливого пути, дорогой друг Индрек! К сожалению, эта совместная поездка в Грузию стала для нас последней», – пишет музыкант Каупо Мяннисте в Facebook, делясь последней фотографией, которую он сделал со своим другом.
Индрек Куус проработал в журналистике более 25 лет. Куус, который писал колонку для раздела мнений в газете Postimees, позже работал редактором на новостном портале ERR.
«Он считал, что, хотя жизнь утомительна и сложна, стоит воспринимать ее просто и радостно», – вспоминают близкие статью журналиста, опубликованную в 2017 году.
Каупо Мяннисте признался редакции, что когда-то работал с Куусом. «Однажды я имел удовольствие работать с Индреком, и с тех пор у нас сложились хорошие отношения. Индрек был добрым и благожелательным товарищем с отличным чувством юмора, –вспоминает его друг. – С ним всегда было приятно встречаться и обсуждать мир. Мы оба были большими поклонниками грузинской культуры и кухни, поэтому, когда появилась возможность, я предложил Индреку совершить эту поездку вместе». По словам Мяннисте, это оказалось большим приключением, о котором они с Индреком вспоминали до последнего момента.
«Мы всегда звонили друг другу и спрашивали, как дела. Иногда мы собирались вместе и обсуждали погоду за бокалом бренди, мы оба умели ценить хорошую компанию и хороший шнапс».
Журналист Юку-Калле Райд также поделился архивными фотографиями в социальных сетях. Помимо того, что они были давними друзьями, Куус был одним из соавторов издания Райда KesKus. «Один из самых приятных людей, которых я помню. Мы были очень хорошими друзьями – не менее 25 лет», – вспоминает Рейд.
«Лично для меня 25 лет подряд он был одним из самых приятных парней, каких только можно представить в мире. Прежде всего, такой добродушный человек, с отличным чувством юмора, – Райд сказал, что не помнит, чтобы Куус когда-либо говорил что-то язвительное или злобное. – Он всегда смотрел на происходящее вокруг него с веселой ухмылкой».
Он будет помнить Кууса как очень отзывчивого человека. «Он был готов помочь всегда, нет, он просто смотрел на тебя с такой солнечной улыбкой и протягивал руки, когда это было необходимо».
Райд также вспоминает времена, когда они жили совсем рядом друг с другом. «Мы устраивали уютные ужины, которые обычно были готовы около часа ночи. Мы выпивали несколько пинт пива, ели, гуляли, катались на велосипедах, сидели в парках и просто болтали ни о чем».
31 декабря 2017 года Индрек Куус признался в интервью самому себе, что в какой-то момент он перестал писать статьи с мнениями, потому что у него пропал аппетит к этому. «Чаще всего люди спорят на совершенно бессмысленные темы. Одно сплошное самолюбование вместо содержательной и приятной дискуссии».
На вопрос, чего он ожидает от нового года, Куус ответил. Это будет хороший год, но он будет трудным.