Близкие и коллеги скорбят о своем друге. Ушел из жизни бывший журналист Postimees

«Счастливого пути, дорогой друг Индрек! К сожалению, эта совместная поездка в Грузию стала для нас последней», – пишет музыкант Каупо Мяннисте в Facebook, делясь последней фотографией, которую он сделал со своим другом.

Индрек Куус Фото: Postimees

Индрек Куус проработал в журналистике более 25 лет. Куус, который писал колонку для раздела мнений в газете Postimees, позже работал редактором на новостном портале ERR.

«Он считал, что, хотя жизнь утомительна и сложна, стоит воспринимать ее просто и радостно», – вспоминают близкие статью журналиста, опубликованную в 2017 году.

Каупо Мяннисте признался редакции, что когда-то работал с Куусом. «Однажды я имел удовольствие работать с Индреком, и с тех пор у нас сложились хорошие отношения. Индрек был добрым и благожелательным товарищем с отличным чувством юмора, –вспоминает его друг. – С ним всегда было приятно встречаться и обсуждать мир. Мы оба были большими поклонниками грузинской культуры и кухни, поэтому, когда появилась возможность, я предложил Индреку совершить эту поездку вместе». По словам Мяннисте, это оказалось большим приключением, о котором они с Индреком вспоминали до последнего момента.

«Мы всегда звонили друг другу и спрашивали, как дела. Иногда мы собирались вместе и обсуждали погоду за бокалом бренди, мы оба умели ценить хорошую компанию и хороший шнапс».