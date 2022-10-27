Что судьба подготовила для разных знаков Зодиака в следующем месяце? Ответ знают карты таро, пишет wday.ru.
Гороскоп таро для знаков Зодиака на ноябрь: кого-то ждет месяц страсти и побед, а кого-то новое начало
Гороскоп таро для знаков Зодиака на ноябрь: кого-то ждет месяц страсти и побед, а кого-то новое начало
О том, что нас ждет в третьем осеннем месяце, портал wday.ru спросил таролога Катю Роман. Ее колода карт дала ответ.
Овен
Карта Таро: Вожделение (Старший Аркан)
Овны, вас ждет прекрасный огненный месяц, наполненный страстью и неуемной энергией. Все, за что бы вы не брались, у вас обязательно получится. Все ваши «хочу» превратятся в «могу», нужно только немного запастись терпением и приложить усилия. И тогда победа будет за вами. Это касается и работы, и финансовой стороны, и любви.
Для вас ноябрь – отличное время, чтобы прокачать свою сексуальность: посетить женские тренинги, сходить на танцы, которые помогут вам раскрепоститься, или приобрести красивое белье, в котором вы себя будете чувствовать на все сто.
Телец
Карта Таро: Звезда (Старший Аркан)
Тельцы, у вас на ноябрь выпала «тузовая карта». Это значит, что от того, как вы проживете этот месяц, будет зависеть дальнейшая траектория движения. Все, что вы задумаете на ноябрь, будет осуществляться легко благодаря вашей харизме и обаянию. А еще будет очень сильная поддержка от жизни и ваших «хранителей».
Поэтому светите, надевайте свои лучшие наряды и выходите в свет, все взгляды будут прикованы к вам. Рекомендация от карты: проживите этот месяц в моменте «здесь и сейчас», каждое действие, которое вы сделаете, станет кирпичиком вашего будущего.
Близнецы
Карта Таро: Праздность (8 чаш)
Близнецы, вы устали, пора сделать перерыв и устроить себе приятный отдых. Какая-то тема может потребовать от вас максимум вовлеченности и внимания. Постарайтесь действовать отстраненно. Отдавая слишком много эмоций какому-либо вопросу, вы рискуете остаться «обесточенным».
Внимательнее относитесь к людям, которые вас окружают, не позволяйте нарушать ваши «личные границы». Как только почувствовали, что эмоции тянут вас вниз, сделайте перерыв и отдохните от людей.
Рак
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
Раки, вас ждет месяц свершений. За что бы вы не брались, у вас все получается. Сейчас в вас очень много огня и страсти, и важно сберечь эту энергию и не перегореть раньше времени. Помня об этой особенности, не сворачивайте с намеченного пути. Когда вы доберетесь до цели, вы будете понимать, что этот путь стоил того. Захочется кричать о своей победе и демонстрировать свои достижения.
Месяц обещает много приятных встреч, где вы себя почувствуете королевой вечеринки. Все взгляды будут прикованы к вам.
Лев
Карта Таро: Колесо Фортуны (Старший Аркан)
Львы, для вас ноябрь станет важным месяцем, обратите на него внимание. Вы забегались по цикличному кругу, пора выходить из него. Уже сейчас вы стоите на пороге больших перемен, но до сих пор боитесь шагнуть навстречу к ним.
Немного усилий и воли, и вы выйдете на другую дорогу, которая поведет вас только вверх. Больше не будут мучить повторяющиеся сценарии в отношениях с людьми, на работе и с финансами. Вас ждет месяц развлечений и праздников.
Дева
Карта Таро: Разочарование (5 чаш)
Девам нужно быть поаккуратнее со своими иллюзиями в ноябре. Это тот момент, когда ожидания не совпадут с реальностью: хотели повышения зарплаты, ее повысили, но не до такого уровня, как хотелось бы. Возможны эмоциональные разочарования в людях.
Но не спешите грустить, все это можно предотвратить, снизив ожидания. Ну а если все равно не получилось, помните: после каждой остановки под названием «Грусть» обязательно придет обновление и подъем.
Весы
Карта Таро: Богатство (10 дисков)
Основной тема ноября будет финансовый вопрос. Из-за нестабильных доходов и неустойчивого положения эта тема может вызывать у вас тревогу и напряжение. Возможно, появятся неожиданные траты, которые потребуется закрыть с помощью заемных средств.
Не спешите расстраиваться: «Предупрежден, значит, вооружен». Не совершайте поспешных покупок и постарайтесь не давать в долг. А еще лучше всегда иметь подушку безопасности – так спокойнее и приятнее.
Скорпион
Карта Таро: Покой (2 мечей)
Скорпионы, весь фокус в ноябре стоит сместить на коммуникации. Для вас это выгодная инвестиция в себя и свое будущее. Давно думали обновить резюме и разослать его по интересным компаниям? Самое время. Даже если нет мыслей менять работу, это поможет вам прокачать навыки ведения переговоров, повысить свою цену как специалиста на рынке и почувствовать себя увереннее. Также вам может поступить интересное предложение по работе.
Ну а на любовном фронте ожидаются любовные переписки и общение, которое может вывести ваши отношения на другой уровень.
Стрелец
Карта Таро: Любовь (2 чаш)
Стрельцы, вас ожидает любовный ноябрь. Возможна приятная встреча, которая заставит ваше сердце застучать в ускоренном ритме. Настроение на высоте, гармония в душе, хочется просыпаться и «любить весь мир». Ощущение внимания и поддержки со стороны.
Насладитесь этим месяцем, хватит ограничивать себя рамками и ненужными вопросами. Позвольте себе быть счастливой.
Козерог
Карта Таро: Принц Чаш
Козероги, основной акцент в ноябре у вас на умении выразить эмоции. Возникнет огромное желание высказаться и поделиться своими чувствами. Внутри бушуют страсти. Какая-то ситуация может поставить вас в тупик.
В решении спорных ситуаций проявите свои ораторские качества, вы умеете произвести хорошее впечатление – используйте этот навык. Для достижения цели придется стать мягким, уступить или даже прогнуться под чужие желания, но только для того, чтобы это помогло вам в решении вашего вопроса.
Водолей
Карта Таро: Испорченность (7 чаш)
Водолеи, ноябрь станет эмоционально непростым месяцем для вас. Все вроде бы хорошо, но кажется, что вокруг непроходимое болото. Обратите внимание на ваше окружение, возможно, некоторые люди являются источником ваших страхов.
Не пытайтесь сбежать от тревог заеданием или уходом в иллюзорный мир — увлечения сериалами или компьютерными играми. Постарайтесь выключить эмоции и посмотреть на ситуацию с точки зрения разума: анализ и холодный ум помогут вам выбраться из «болота».
Рыбы
Карта Таро: Туз Мечей
Рыбы, ноябрь потребует от вас максимум вовлеченности и участия, не получится все пустить на «волю случая». Трезвая голова и холодный ум, могут привести вас к результату.
Не спешите и не суетитесь, прагматизм и отстраненность помогут вам в решении спорных вопросов. «7 раз отмерь, один раз отрежь» – ваш девиз на этот месяц.