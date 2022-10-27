Гороскоп таро для знаков Зодиака на ноябрь: кого-то ждет месяц страсти и побед, а кого-то новое начало

Карта Таро: Вожделение (Старший Аркан)

Овны, вас ждет прекрасный огненный месяц, наполненный страстью и неуемной энергией. Все, за что бы вы не брались, у вас обязательно получится. Все ваши «хочу» превратятся в «могу», нужно только немного запастись терпением и приложить усилия. И тогда победа будет за вами. Это касается и работы, и финансовой стороны, и любви.

Для вас ноябрь – отличное время, чтобы прокачать свою сексуальность: посетить женские тренинги, сходить на танцы, которые помогут вам раскрепоститься, или приобрести красивое белье, в котором вы себя будете чувствовать на все сто.

Телец

Карта Таро: Звезда (Старший Аркан)

Тельцы, у вас на ноябрь выпала «тузовая карта». Это значит, что от того, как вы проживете этот месяц, будет зависеть дальнейшая траектория движения. Все, что вы задумаете на ноябрь, будет осуществляться легко благодаря вашей харизме и обаянию. А еще будет очень сильная поддержка от жизни и ваших «хранителей».

Поэтому светите, надевайте свои лучшие наряды и выходите в свет, все взгляды будут прикованы к вам. Рекомендация от карты: проживите этот месяц в моменте «здесь и сейчас», каждое действие, которое вы сделаете, станет кирпичиком вашего будущего.

Близнецы

Карта Таро: Праздность (8 чаш)

Близнецы, вы устали, пора сделать перерыв и устроить себе приятный отдых. Какая-то тема может потребовать от вас максимум вовлеченности и внимания. Постарайтесь действовать отстраненно. Отдавая слишком много эмоций какому-либо вопросу, вы рискуете остаться «обесточенным».

Внимательнее относитесь к людям, которые вас окружают, не позволяйте нарушать ваши «личные границы». Как только почувствовали, что эмоции тянут вас вниз, сделайте перерыв и отдохните от людей.

Рак

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Раки, вас ждет месяц свершений. За что бы вы не брались, у вас все получается. Сейчас в вас очень много огня и страсти, и важно сберечь эту энергию и не перегореть раньше времени. Помня об этой особенности, не сворачивайте с намеченного пути. Когда вы доберетесь до цели, вы будете понимать, что этот путь стоил того. Захочется кричать о своей победе и демонстрировать свои достижения.

Месяц обещает много приятных встреч, где вы себя почувствуете королевой вечеринки. Все взгляды будут прикованы к вам.

Лев