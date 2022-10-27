Четыре знака Зодиака, у которых случатся серьезные карьерные перемены в ноябре 2022

Грядущий ноябрь 2022 года станет настолько насыщенным событиями, что плотность происходящего может быть описана фразой «пятилетка за год». Все, что давно назревало, уже случится точно: затмение в Тельце 8 ноября сделает акцент на мировом финансовом кризисе и трансформации банковской системы, а также отношении к личному кошельку каждого человека. Впрочем, уход Марса в ретроградное движение также станет кармически важным и заставит заняться проработкой коммуникаций в рамках работы, возможно, придётся повышать свои навыки, чтобы быть более конкурентноспособными и отстаивать своё профессиональное звание.

Астролог выделил знаки, у которых случатся карьерные перемены и, как это бывает в затмение, события будут пролонгированы на 9 лет как минимум. Поэтому если вы сейчас устроитесь на новую работу, то скорее всего останетесь на ней в течении долгого срока. А вот если случится увольнение, то вернуться на прежнее место не получится, поэтому перед принятием подобного решения стоит удостоверится, что вы готовы «сжечь все мосты».

Телец