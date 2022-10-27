Астрология политической арены: лидеров с каким знаком зодиака в Европе больше всего и почему

Как оказалось, среди президентов и премьеров стран Европы больше всего представителей стихии Воздуха, а именно Близнецов (семь человек) и Водолеев (шесть человек). В ТОП-3 по численности также попали носители знаков зодиака Рыбы и Скорпион (по пять политиков). Ну а самым редким знаком зодиака среди европейских политических лидеров оказался Овен (премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович). Лайф узнал у астролога Александра Зараева, как знак зодиака влияет на способности человека в политике.

«Этим вопросом занимался в своё время Мишель Букле, он обработал около 20 тысяч гороскопов и установил, что в первую очередь влияет не столько знак Зодиака, сколько соединение планет. Вот для политиков, он обратил внимание, очень важна аспектация Юпитера и Сатурна. А для хороших спортсменов – Юпитера с Марсом. В этом контексте можно говорить, что тут присутствует смешанная энергия зодиакальных знаков и как раз нужно обращать внимание на то, как стоят планеты», – говорит Александр Зарае

Он заметил, что под знаком зодиака Близнецы родились бывший президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Олаф Шольц, однако на политической арене это две разные фигуры. Объясняется это тем, что у Трампа все планеты парами, у него таких соединений пять, а Шольц «более разбросанный, неструктурированный». Тот же самый Эрдоган вроде бы Рыба, но у него очень мощное соединение в десятом поле. Это тоже, как принцип Козерога, часто указывает на то, что человек настроен быть политическим альпинистом. И у него в этом смысле все силы направляются на хитрость, умение лавировать, находить свои цели. А тот же Горбачёв Рыба или Чемберлен. Они запомнились тем, что не создали для политической жизни и для своих стран ничего хорошего. Здесь нужно говорить о том, что знаки зодиака должны рассматриваться в контексте с общей картой и той структурностью, которую задают планеты