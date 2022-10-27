В мире всего 16 таких людей: 18-летний Алексей с внешностью гуманоида живет в приемной семье

Надежда является мамой 10 детей – четверо своих, а шесть приемных. Однажды, просматривая информацию в Интернете, она наткнулась на историю о 12-летнем Алексее, который внешне больше поход на гуманоида: огромный лоб, впалые уши, маленький рот и странное телосложение. Женщина загорелась идеей познакомиться с ним и приехала на встречу в интернат. Там ее спросили, готова ли она к тому, чтобы взять его к себе домой? Алексей тогда находился в больнице, где ему делали пластическую операцию.

После знакомства выяснилось, что это милый и добрый человек, который хоть и не говорит, но старается жить полноценной жизнью: он помогает другим и очень хочет подружиться с ними. Надежда сомневалась, сможет ли сделать его жизнь комфортной, но в итоге дала согласие: муж поддержал ее в этом вопросе.

Оказалось, что Надежда даже отыскала родную маму Алексея и встретилась с ней. У женщины тоже имеется заболевание под названием аблефармокрастомический синдром. Всего в мире 16 подобных случаев, а в России недавно выявили два. Нарушения в развитии у таких людей начинаются еще на стадии эмбриона, они связаны с патологией кожного формирования, это приносит проблемы со зрением, слухом и нервной системой.