ОНА ЖЕ НЕПРИКАСАЕМАЯ! ⟩ Ксении Собчак грозит 15 лет колонии

Телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Собчак подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха. Сама Собчак ничего не комментирует.

Статья подразумевает до 15 лет колонии. Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) были задержаны по этому делу. Коммерческий директор холдинга «Осторожно Media», основательницей которого является Ксения Собчак, уже дал показания в рамках начавшегося расследования. Суханов рассказал о деятельности телеведущей, в частности о том, что та якобы за деньги останавливала публикацию компрометирующей информации в своих Telegram-каналах, пишет «Стархит».

Источник телеграм-канала Baza утверждает, что заявление с жалобой на вымогательство написал лично глава «Ростеха» Сергей Чемезов, а инициатором дела выступил муж Тины Канделаки Василий Бровко, который занимает в корпорации пост директора по особым поручениям. Собчак назвала задержание Суханова «очередным давлением на журналистику в стране».

Собчак скрылась из РФ, у нее дома утром в среду прошел обыск.

Белорусский пропагандистский Telegram-канал «Три сестры» 26 октября опубликовал видео, на котором, по его информации, запечатлена российская журналистка Ксения Собчак, пишет gordonua.com.

«Нам прислали эксклюзивное видео пересечения Собчак белорусско-литовской границы в пункте пропуска «Видзы», – говорится в публикации.

На видео запечатлена женщина в спортивной одежде и кепке, скрывающей лицо, которая идет пешком в сопровождении мужчины. Также в ролике показан фрагмент диалога между таможенником и женщиной, которая на вопрос, куда следует, говорит, что отправляется в Литву.