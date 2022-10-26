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Киновечер четырех подруг из Пярну превратился в ад: «Ее лицо было в крови!»

Кетлин Крузе Катрин Луст
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Киновечер четырех подруг из Пярну превратился в ад: «Ее лицо было в крови!»
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Коллаж портала Elu24
Коллаж портала Elu24 Фото: Elu24 kollaaž/Taavi Sepp

В понедельник общественность Эстонии была потрясена инцидентами с применением насилия среди детей, произошедшими в Пярну на прошлой неделе. «Мы выбежали из квартиры, чтобы позвать на помощь, но они побежали за нами», – вспоминает школьница, которая была в квартире в ту ночь, когда ее 12-летнюю подружку избили сверстники. По словам свидетельницы, полицейские, прибывшие на место происшествия, не сообщили родителям пострадавшей, а якобы посоветовали ей просто запереть дверь. «Это бессмысленно!» – говорит мать школьницы, которая тоже была на киновечере, но не пострадала. 

В прошлую субботу компания из трех подружек решила собраться в доме 12-летней школьницы из Пярну, чтобы посмотреть фильм. Никто из них и представить себе не мог, какими шокирующими событиями закончится этот киновечер. А поначалу ничто не предвещало беды.

«Мне страшно. Я была так шокирована всем этим, – рассказывает одна из четырех подруг редакции с разрешения родителей. Ее голос дрожит. – Я наблюдала за всем этим до утра».

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