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«Такой плакат должен быть напротив всех посольств России»: журналист Гордон посоветовал миру брать пример с Риги

Limon.ee
«Такой плакат должен быть напротив всех посольств России»: журналист Гордон посоветовал миру брать пример с Риги
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Плакат на стене Музея медицины в Риге
Плакат на стене Музея медицины в Риге Фото: Sintija Zandersone/LETA

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Инстаграме 23 октября опубликовал фото, на котором запечатлен вид из окна посольства РФ в Риге, пишет gordonua.com.

«Картина маслом», – написал он.

На плакате, который виден из окна российского посольства, запечатлен президент РФ Владимир Путин. Его лицо частично изображено в виде оголенного черепа.

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