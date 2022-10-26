Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Инстаграме 23 октября опубликовал фото, на котором запечатлен вид из окна посольства РФ в Риге, пишет gordonua.com.
«Такой плакат должен быть напротив всех посольств России»: журналист Гордон посоветовал миру брать пример с Риги
«Такой плакат должен быть напротив всех посольств России»: журналист Гордон посоветовал миру брать пример с Риги
«Картина маслом», – написал он.
На плакате, который виден из окна российского посольства, запечатлен президент РФ Владимир Путин. Его лицо частично изображено в виде оголенного черепа.