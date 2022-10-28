Эти пять имен носят мужчины, у которых всегда есть деньги

С древних времен сведущие люди уделяли особое внимание именам и старались с их помощью облегчить жизнь и судьбу человека. Мальчикам выбирали имена, которые добавляют мужественности, сил, здоровья. С течением времени также было отмечено, что каждому имени покровительствует определенная планета или звезда. Они вносят свои энергии в жизнь человека и способны наградить особыми качествами. Все эти наблюдения записывались в магические гримуары и тщательно хранились тайными обществами. Экстрасенс назвал нам пять имён мужчин, на которых женщинам стоит обратить внимание, если хотят жить в богатстве и роскоши.

Александр