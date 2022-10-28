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Эти пять имен носят мужчины, у которых всегда есть деньги

Limon.ee
Эти пять имен носят мужчины, у которых всегда есть деньги
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Богатый мужчина. Иллюстративное фото
Богатый мужчина. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Еще столетия назад стало ясно, что каждому имени покровительствует определенная планета или звезда. Экстрасенс Андрей Харрис рассказал Лайфу, носители каких имен обеспечат девушкам безбедную жизнь.

С древних времен сведущие люди уделяли особое внимание именам и старались с их помощью облегчить жизнь и судьбу человека. Мальчикам выбирали имена, которые добавляют мужественности, сил, здоровья. С течением времени также было отмечено, что каждому имени покровительствует определенная планета или звезда. Они вносят свои энергии в жизнь человека и способны наградить особыми качествами. Все эти наблюдения записывались в магические гримуары и тщательно хранились тайными обществами. Экстрасенс назвал нам пять имён мужчин, на которых женщинам стоит обратить внимание, если хотят жить в богатстве и роскоши.

Александр

Имя греческого происхождения Александр состоит из двух корней: Алекс – защитник и Андрос – мужчина, сильный. Именно эти энергии и притягивают деньги. Но у Алекса есть и второй бонус – это покровительство планеты Венеры. Именно Венера, названная в честь древнеримской богини любви, дает жизненный комфорт, дорогие квартиры и вещи, так что Сашам повезло вдвойне.

Андрей

Покровительство Юпитера дает Андрею земные почести, материальные достижения, щедрые подарки поклонников и поклонниц, а также сильный денежный канал. Звуки имени обладают сильной андрогинной энергией, в результате к обладателю имени словно магнитом притягиваются деньги. Кроме того, подарить Андрею быстрое и случайное богатство может влияние Урана.

Артем

Происхождение имени Артём восходит к покровительнице Луны и охоты Артемиде. В сочетании с дополнительным аспектом к Венере это несет в жизнь Темы подарки богов. Луна защищает и оставляет невредимым, а Венера отвечает за красивую и богатую жизнь. Главное, чтить силы природы!

Виктор

Энергия Марса и Юпитера, опять же в сочетании с Ураном, награждает Виктора качествами удачливого предпринимателя. Этот мужчина способен делать деньги из воздуха. А если Витя начнет выделять немного средств на благотворительность, Юпитер наградит его любыми земными благами.

Юрий

Корень имени Юрий исходит от «Георгиос» – земледелец, возделывавший земли. А как мы знаем, деньги – это энергия Земли. Поэтому сам Юрий и есть денежный поток. Покровительствует Юрам снова Юпитер, что дает высокий социальный статус и безбедное существование.

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