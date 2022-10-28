Эти дурные привычки разрушают энергетику и делают вас неудачником

В мире есть огромное количество ситуаций, за которые вы не несёте ответственности или не можете на них повлиять. А если принимать всё близко к сердцу, можно и с ума сойти. Переживания также отразятся на вашей энергетике. Испытывая стресс и нервничая, вы истощаете внутренний ресурс. Как только он кончится, сопротивляться бедам и несчастьям сил не останется, они накроют вас с головой. Так что привычки нервничать по поводу и без у успешных людей точно нет.

Не раскрываетесь и держите всё в себе