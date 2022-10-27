Рената Литвинова подает в суд на первую трансгендерную женщину в России

Творческий тандем светской львицы и заслуженной артистки России прекратился в 2019 году. Литвинова предпочитала хранить молчание, а вот Максимова рассказывала о сотрудничестве с ней в каждом интервью. И если сначала она рассыпалась в похвалах, то затем начала делать недвусмысленные намеки. В последних своих откровениях она и вовсе фактически назвала Ренату абьюзером. Кинодива на тот раз решила высказаться о бывшей подопечной.

«Посмотрела новое интервью Натальи Максимовой и хочу прервать свое многолетнее молчание – всё, что касается наших отношений с этим человеком, который имеет вид на жительство во Франции, лежит теперь исключительно в правовой плоскости Французской Республики», – сообщила Литвинова.

Актриса, сценарист и режиссер фильма «Северный ветер» заявила, что прокомментировала свое отношение ко всему происходящему, чтобы остановить поток лжи, который идет со стороны бывшей коллеги. «Мы с моими адвокатами находимся в процессе подачи нескольких уголовных исков, касающихся обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом, а после данного интервью еще и клеветы, которая может повлиять на общественное мнение», – возмутилась звезда театра и кино.

Наташа называет себя близкой подругой Ренаты Литвиновой, однако у актрисы на их отношения совсем другой взгляд. «Максимова была моей французской ассистенткой, получавшей зарплату за свой круг обязанностей и уволенной за ненадлежащее выполнение работы и воровство. Этой правды в ее интервью, данном Екатерине Гордеевой, не прозвучало», – добавила Литвинова.