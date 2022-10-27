20 неочевидных привычек, которые помогут состариться раньше времени

Часто пользуетесь обычным мылом

После использования обычного твердого мыла кожа рук становится сухой и вообще напоминает смятую пергаментную бумагу? Если вам знакомо это ощущение, то лучше всего минимизировать использование этого косметического средства. Твердое мыло имеет щелочную среду, и вместе с грязью оно удаляет и естественный липидный слой кожи, из-за чего появляется ощущение стянутости, а иногда и зуд. Как итог — кожа рук становится морщинистой. Чтобы избежать столь неприятных последствий, можно, например, воспользоваться щадящим жидким мылом.

Не пользуетесь солнцезащитными средствами в зимнее время

Многие россияне забывают о том, что санскрином необходимо пользоваться круглый год, независимо от погоды. Кажется, что в пасмурные зимние дни солнце и не заглядывает в наши широты, поэтому и вреда от него никакого не будет. Однако эксперты в области косметологии сходятся во мнении, что нанесение солнцезащитных средств будет совсем не лишним, поскольку ультрафиолетовое излучение оказывает воздействие на кожу даже в облачную погоду.

Не меняете вовремя мочалку