Старение — естественный процесс, который невозможно предотвратить. Многие женщины неосознанно ускоряют его и впоследствии атакуют косметологов вопросами, почему же они выглядят старше сверстниц на добрые пять, а то и все двадцать лет. Перечисляем с виду безобидные привычки, которые провоцируют преждевременное старение, пишет Woman.
20 неочевидных привычек, которые помогут состариться раньше времени
Опираетесь подбородком на руку и часто трогаете лицо
Во время длительной работы за компьютером или за чтением книги многие люди неосознанно опираются подбородком на руку. Не спорим, эта поза удобная, но крайне вредная. Во-первых, из-за длительного пребывания в таком положении ухудшается эластичность кожи, и она вообще растягивается. Во-вторых, таким образом вы распространяете болезнетворные бактерии, провоцирующие воспаления. Мало того, что придется использовать кремы с лифтинг-эффектом, так еще и подыскивать средства против акне для тех, кому уже давно не 16.
Принимаете слишком горячий душ
Горячий душ прохладным утром — приятная процедура, которая поможет взбодриться. Однако с температурным режимом лучше не шутить. Дерматологи советуют выбирать комфортную температуру воды, близкую к той, что поддерживает наше тело, — до 40 градусов. Кипяток оказывает деструктивное действие на кожу.
Дело в том, что горячая вода способствует потере влаги, а также смывает естественные масла, защищающие кожный покров.
Не представляете своей жизни без согревающего душа? Тогда постарайтесь во время принятия этой процедуры постепенно снижать температуру воды.
Забываете наносить увлажняющий лосьон для тела
Многие женщины собираются на работу или какие-либо мероприятия в спешке, поэтому зачастую отказываются использовать питательные или увлажняющие лосьоны для тела. Отговорки у всех приблизительно одинаковые: «нет времени ждать, когда впитается», «нет желания пачкать одежду».
Однако если вы хотите, чтобы ваша кожа как можно дольше оставалась красивой, этот пункт не стоит пропускать. Желательно наносить лосьон или крем сразу после душа на еще мокрую кожу. Таким образом вы сможете «запечатать» влагу.
Часто пользуетесь обычным мылом
После использования обычного твердого мыла кожа рук становится сухой и вообще напоминает смятую пергаментную бумагу? Если вам знакомо это ощущение, то лучше всего минимизировать использование этого косметического средства. Твердое мыло имеет щелочную среду, и вместе с грязью оно удаляет и естественный липидный слой кожи, из-за чего появляется ощущение стянутости, а иногда и зуд. Как итог — кожа рук становится морщинистой. Чтобы избежать столь неприятных последствий, можно, например, воспользоваться щадящим жидким мылом.
Не пользуетесь солнцезащитными средствами в зимнее время
Многие россияне забывают о том, что санскрином необходимо пользоваться круглый год, независимо от погоды. Кажется, что в пасмурные зимние дни солнце и не заглядывает в наши широты, поэтому и вреда от него никакого не будет. Однако эксперты в области косметологии сходятся во мнении, что нанесение солнцезащитных средств будет совсем не лишним, поскольку ультрафиолетовое излучение оказывает воздействие на кожу даже в облачную погоду.
Не меняете вовремя мочалку
В это сложно поверить, но после пары месяцев использования мочалка превращается в рассадник бактерий, которые могут спровоцировать болезненные высыпания на груди и спине. Более того, со временем губки для тела теряют первоначальный вид и начинают повреждать кожу, вызывать неэстетичные шелушения, не то чтобы старящие, а откровенно портящие любую, даже голливудскую внешность. Чтобы не доводить до этого, необходимо регулярно проводить ревизию в ванной комнате и избавляться от ветхих мочалок и других отживших свое банных аксессуаров.
Слишком часто умываете лицо
Ощущение свежести и чистоты вряд ли может с чем-то сравниться, в особенности, если на протяжении всего дня лицо было покрыто толстым слоем тональной основы. Однако усердствовать с умыванием не стоит: достаточно воспользоваться небольшим количеством геля или пенки, которые были подобраны в соответствии с вашим типом кожи. Используя средство в большом количестве, чтобы лицо буквально «скрипело», вы только вредите себе. Кожа наверняка станет слишком сухой и даже может воспалиться.
Активно трете кожу
Многие дерматологи давно спорят по поводу того, нужно ли в домашних условиях пользоваться скрабами. Польза от них есть и немалая: удаляются отмершие клетки, кожа лучше «дышит» и впитывает полезные вещества из последующего ухода. Однако усердствовать с этим не стоит.
А если средство подобрано под другой тип кожи, то есть риск невольно ускорить процессы старения. В этом случае лучше не полагаться на авось, а проконсультироваться со специалистом.
Спите в неправильной позе
Спать на животе вредно по всем параметрам. Во время отдыха в такой позе голова повернута в сторону, что приводит к ухудшению кровоснабжения шейного отдела и головного мозга.
Кроме того, почти наверняка вы проснетесь с «помятым» лицом, которое потом пол-утра будете восстанавливать массажем и мейкапом. Сон в таком положении также способствует появлению мешков под глазами, а еще одна половина лица из-за трения о наволочку будет быстрее увядать.
Игнорируете солнцезащитные очки
Кожа вокруг глаз очень тонкая, поэтому первым делом признаки старения проявляются в этой зоне. Практически каждый человек начинает невольно щуриться при ярком свете, из-за чего и образуются нежелательные морщины. Чтобы избежать этой участи, в солнечные дни лучше не появляться на улице без очков с темными стеклами. Этот аксессуар не только дополнит ваш образ, но и поможет надолго сохранить юный вид. А для профилактики морщин в этой зоне можно использовать кремы с коллагеном.
Постоянно используете гаджеты
Современный человек не может представить своей жизни без смартфонов или планшетов. Однако именно эти новомодные девайсы оказываются губительными для красоты. Большинство из нас держат устройства так, что голова все время оказывается опущенной. Из-за этого на шее появляются так называемые «кольца Венеры», причем в большом количестве. Чтобы не обзавестись морщинами раньше положенного времени, старайтесь следить за своей позой, пока листаете ленту в соцсетях или переписываетесь в мессенджерах.
Пьете много кофе
Исследователи со всего мира до сих пор не могут прийти к единому мнению: пока одни доказывают, что кофе ускоряет старение клеток организма, другие твердят о том, что он на самом деле продлевает жизнь (только в том случае, если вы ограничиваетесь чашкой в день). Первых, к слову, значительно больше. Так, пару лет назад группа ученых из Израиля нашла связь между употреблением бодрящего напитка и преждевременным старением. Кофеин способствует обезвоживанию организма, из-за чего кожа становится более тусклой и образуются морщины. Помимо этого, любовь к напитку сказывается и на красоте вашей улыбки — эмаль постепенно разрушается, а зубы приобретают желтоватый оттенок.
Употребляете много соли и сахара
О вреде сахара и соли не говорил, наверное, только ленивый. Оба вещества в народе прозвали «белой смертью». Эндокринологи и дерматологи вообще настоятельно рекомендуют отказаться от сахара, ведь он разрушает «строительные материалы» кожи — коллаген и эластин. В результате появляются преждевременные морщины и темные круги под глазами. Не менее вредна и соль — она задерживает воду в организме, из-за чего отекает лицо.
Мало спите
Любой сомнолог подтвердит, что взрослому человеку требуется 7-8 часов сна, чтобы восстановить силы. Конечно, можно нормально функционировать и отдыхая по 5-6 часов в сутки, но в таких случаях недостаток сна мы обычно восполняем кофе и калорийными продуктами — это тут же сказывается на внешности. Важно помнить еще и то, что именно во время сна (причем в темное время суток) выделяется мелатонин — гормон, который помогает бороться со старостью. Его недостаток имеет плачевные последствия: постоянно уставший внешний вид, сниженный иммунитет, склонность к развитию диабета, ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы.