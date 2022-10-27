Таллиннка раскусила аферистов, продающих дрова по 50 евро за кубометр

Холодная зима не за горами, а это значит, что многие семьи в Эстонии запасаются дровами и другими материалами для отопления на случай зимних холодов. Именно так планировала поступить семья из Таллинна, когда искала дрова по хорошей цене на торговой площадке Facebook Marketplace. «Я нашла продавца, который продает кубометр дров за 50 евро», – рассказала Elu24 жительница Таллинна, которая прыгала от радости, увидев такую цену. Сначала находка казалась джекпотом, но реальность была совсем иной.

В сообщении на Фейсбуке говорилось, что дрова находятся в уезде Харьюмаа, что позволило бы решить проблему транспортировки, которая была головной болью для семьи. После общения с продавцом выяснилось, что за дровами надо ехать в Тартумаа. «Но 50 евро – это низкая цена, потому что в Южной Эстонии цена за кубометр составляет 100-120 евро. Конечно, 50 евро – это удача», – говорит потенциальная покупательница.

Она рассказала своим знакомым, что смогла найти дрова по такой хорошей цене, и они посоветовали ей закупиться на всю зиму.

Но здесь начались проблемы. Продавец хотел получить плату за бронирование в размере 250 евро за 10 кубометров деревьев. Наша героиня предложила заплатить наличными на месте, так как собиралась сама забрать дрова, но продавец не согласился. Затем торговец прислал номер банковского счета с литовскими реквизитами, и тогда глава семейства заподозрила неладное.

Таллиннка передумала совершать покупку, но продавец снова написал ей и потребовал плату за бронирование, всего лишь 120 евро. На следующий день продавец снова связался с ней, интересуясь, когда же она заберет дрова? Таллиннка ответила назойливому продавцу, что покупка отменяется, что она купит дрова в другом месте, но продавец продолжал бомбардировать ее сообщениями.

Женщина уверена, что тут работает некая мошенническая схема, и платить продавцу точно не стоит. «Но так как это слишком низкая цена за кубометр, я уверена, что что какой-нибудь пожилой человек заплатит», – считает она.

Elu24 связался с проблемным поставщиком, чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле.

Мы спросили продавца, можно ли забрать дрова и на какой счет нужно отправить деньги. Стоит напомнить покупателю, что прежде чем совершить покупку, необходимо убедиться в наличии товара. Смотрите скриншот ответа продавца.