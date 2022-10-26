В погоне за адреналином и мурашками по коже жители Эстонии перед Хэллоуином готовы на многое. Впереди – выходные, когда всякая нечисть проявит себя, улицы эстонских городов заполнят вампиры, Джокеры, ведьмы и другие киношные персонажи. А предприимчивые бизнесмены, трудящиеся в сфере развлечений, уже придумали, как запугать таллиннцев и гостей города до смерти в эти дни.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Визжали так, что было слышно даже на улице: редакцию и читателей Limon до смерти перепугали в квеструме
Первые квеструмы, которые появились в нашей стране уже около восьми-десяти лет назад, были достаточно примитивными, хотя они существуют и по сей день. Там не было актеров, которые гонятся за вами и пугают так, что вы срываете голос от истошного крика. Там не было декораций, которые оживают, когда вы к ним приближаетесь. Первые квеструмы – это кодовые замки и администратор игры, который следит за каждым вашим шагом и вручную открывает двери.
Сейчас создатели квеструмов, помимо полной автоматизации комнат, пошли на отважные шаги, чтобы для любителей пощекотать себе нервы были тоже подходящие занятия. Большим спросом пользуются квеструмы, где есть актер, который не только артистично начинает игру и жутким голосом рассказывает легенду и правила, но и в течение прохождения квеста гоняется за вами или неожиданно появляется из темноты.
Редакция портала Limon.ee на прошлой неделе пригласила своих читателей в одни из самых страшных квеструмов Таллинна от компании Ingame. Здесь есть более классический эскейп-рум «Пила», но тоже с элементами триллера. А еще и леденящий кровь ужастик «Сайлент Хилл», как раз тот самый, где вместе с вами играет актер. И уровень страха участники могут выбрать самостоятельно – 16+ или 18+. При прохождении этого квеста у редакции и читателей портала Limon.ee возникли серьезные трудности. Из-за постоянного напряжения и страха, головоломки было тяжело решать даже тем, кто уже некоторое время назад бывал в этом квесте. Актер, неожиданно появляющийся то из одной двери, то из окна, то из другой двери, не давал команде расслабиться. В самой темной комнате квеста крики стояли такие громки, что слышно было даже на улице.
Вторая наша команда, попавшая в квест по мотивам фильма «Пила», тоже осталась довольна, кричать им не пришлось, но эффект неожиданности был. Они, к сожалению, так и не смогли выбраться из комнаты, потому что их время истекло.
«Сайлент Хилл»
Квест «Сайлент Хилл» позволит игроку очутиться в знаменитом заброшенном городке, который скрывает множество тайн и загадок. Сайлент Хилл – город, покрытый туманом и пеплом, а его обитатели не славятся дружелюбием. Вой сирены предвещает погружение во мрак и ужас, кровь леденеет, а руки начинает предательски сводить от страха.
Сообщите администратору, какой уровень игры хотите 16+ или 18+. Во время игры можно поменять уровень.
«Пила»
Неужели это не кошмарный сон? Тебя похитили, чтобы сыграть в жестокую игру. Только самые смелые и стойкие духом смогут выбраться. А ты способен преодолеть свои тщательно скрываемые страхи и пожертвовать жизнью ради спасения команды? Пусть борьба за выживание начнётся прямо сейчас!
Смотрите яркую галерею и видео из квест-комнаты!