ФОТО, ВИДЕО ⟩ Визжали так, что было слышно даже на улице: редакцию и читателей Limon до смерти перепугали в квеструме

Первые квеструмы, которые появились в нашей стране уже около восьми-десяти лет назад, были достаточно примитивными, хотя они существуют и по сей день. Там не было актеров, которые гонятся за вами и пугают так, что вы срываете голос от истошного крика. Там не было декораций, которые оживают, когда вы к ним приближаетесь. Первые квеструмы – это кодовые замки и администратор игры, который следит за каждым вашим шагом и вручную открывает двери.

Сейчас создатели квеструмов, помимо полной автоматизации комнат, пошли на отважные шаги, чтобы для любителей пощекотать себе нервы были тоже подходящие занятия. Большим спросом пользуются квеструмы, где есть актер, который не только артистично начинает игру и жутким голосом рассказывает легенду и правила, но и в течение прохождения квеста гоняется за вами или неожиданно появляется из темноты.