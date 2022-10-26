С утра в его подмосковном доме проходят обыске в рамках уголовного дела о вымогательстве, по которому проходит директор светской львицы.
Ксения Собчак бежала из России в Литву
В подмосковном доме журналистки Ксении Собчак в коттеджном поселке «Горки-8» проводится обыск, пишет телеграм-канал 112.
Ксения Собчак покинула Россию через Беларусь. Предварительно, по данным источника rbc.ru, она на автомобиле сегодня днем пересекла границу союзного государства и направилась в Литву.
Обыск в доме Собчак связан с делом против ее коммерческого директора Суханова, у которого дома провели обыск. Его подозревают в вымогательстве, преследование связано с делом о вымогательстве за «блоки». «Он был задержан накануне в ресторане в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ», – добавил собеседник.
Задержан и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский задержан по делу директора Собчак. Пока неизвестно, по какой именно статье проходит Суханов и в чем подозревается Ариан Романовский.
32-летнего Кирилла Суханова подозревают в вымогательстве, его уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании, сообщил источник РБК. Он также отметил, что деньги подозреваемый брал за «блоки» в каналах Ксении Собчак.