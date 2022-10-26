Ксения Собчак бежала из России в Литву

В подмосковном доме журналистки Ксении Собчак в коттеджном поселке «Горки-8» проводится обыск, пишет телеграм-канал 112.

Ксения Собчак покинула Россию через Беларусь. Предварительно, по данным источника rbc.ru, она на автомобиле сегодня днем пересекла границу союзного государства и направилась в Литву.

Обыск в доме Собчак связан с делом против ее коммерческого директора Суханова, у которого дома провели обыск. Его подозревают в вымогательстве, преследование связано с делом о вымогательстве за «блоки». «Он был задержан накануне в ресторане в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ», – добавил собеседник.

Задержан и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский задержан по делу директора Собчак. Пока неизвестно, по какой именно статье проходит Суханов и в чем подозревается Ариан Романовский.