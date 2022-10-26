Запастись финансовой подушкой при экстренной смене работы: какому знаку Зодиака в ноябре грозит кризис

Какому знаку Pодиака стоит озаботиться о так называемом «золотом парашюте»? Представителям этого зодиакального круга не помешает запастись финансовой подушкой безопасности, чтобы упрочить свое положение в будущем на волне возможного личного кризиса. О ком речь? И это Водолеи.

«В ноябре Водолеям будет сложно найти контакты с коллективом, поэтому следует надеяться на лучшее, но при этом готовиться к худшему. Люди этого знака начнут собирать финансовую подушку безопасности на случай экстренной смены работы и будут абсолютно правы.