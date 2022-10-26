Ср, 26.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Запастись финансовой подушкой при экстренной смене работы: какому знаку Зодиака в ноябре грозит кризис

Limon.ee
Запастись финансовой подушкой при экстренной смене работы: какому знаку Зодиака в ноябре грозит кризис
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Финансовая подушка. Иллюстративное фото
Финансовая подушка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Триггером может стать ситуация на службе, которая напрямую связана с коллегами, пишет teleprogramma.pro.

Какому знаку Pодиака стоит озаботиться о так называемом «золотом парашюте»? Представителям этого зодиакального круга не помешает запастись финансовой подушкой безопасности, чтобы упрочить свое положение в будущем на волне возможного личного кризиса. О ком речь? И это Водолеи.

«В ноябре Водолеям будет сложно найти контакты с коллективом, поэтому следует надеяться на лучшее, но при этом готовиться к худшему. Люди этого знака начнут собирать финансовую подушку безопасности на случай экстренной смены работы и будут абсолютно правы.

Также можете задуматься о том, чтобы закрыть все мелкие кредиты или объединить их в один большой. Вселенная окажет поддержку Водолеям, которые работают с техникой и финансами, остальным же придется рассчитывать только на себя», –  говорится в финансовом прогнозе.

Ключевые слова
Наверх