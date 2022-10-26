ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Как правильно варить гречку

Гречневая каша низкокалорийна, но содержит много железа, магния и витаминов группы B. В гречневой муке нет клейковины, поэтому для гречишного хлеба к муке из зерен гречихи подмешивают еще и пшеничную муку. Каждое зернышко гречихи напоминает по форме миниатюрный орех. Самые вкусные каши получаются из гречки-ядрицы – это целые зерна. В раздробленном состоянии, в виде «велигорки» (зерна обкатывают, стесывают углы и превращают их в круглые) или в виде измельченной почти в крошку «смоленской крупы» гречка превращается в простецкую бедненькую кашку.

Итак, берем: на кастрюлю или сотейник 1,5 стакана гречневой крупы, полпачки сливочного масла, соль (вкуснее получается каша с розовой гималайской, но можно заменить ее и трюфельной или копченой, сойдет и обычная. Времена, когда гречневую крупу надо было перебирать, канули в лету. Так что доводим воду до кипения. Параллельно промоем слегка нашу крупу под проточной водой. В кипящую воду добавим соль и кусок масла толщиной в указательный палец. Дождемся, когда масло растворится, и отправим в кастрюлю крупу. Когда смесь закипит, уменьшаем нагрев до среднего и снимаем пену, совсем как при варке бульона. Минут через 10 будущая каша начнет густеть. Не упускаем этот момент и уменьшаем нагрев до минимума. Еще минут 5, а может быть, и все 7. В ту секунду, когда вы почувствуете, что вода вся выпарилась, а масло уже впиталось, закроем кастрюльку крышкой. Выключаем плиту. И ждем наготове со сливочным маслом. Тут надо начать самой себе твердить: «Кашу маслом не испортишь». Мысль древняя, понимаю, но она мудрая.