Кефирная, яблочная, белковая — этими диетами уже никого не удивишь. Однако, в отличие от таких вот «съедобных» вариантов, наши предки в погоне за желаемым весом были вынуждены питаться тем, от чего у вас волосы на голове дыбом встанут. Приготовьтесь удивляться.
Ленточные черви, уксус и мышьяк: самые дикие диеты в истории
Познакомившись с диетами, о которых сегодня пойдет речь, вы вряд ли захотите проверить их эффективность на себе. Однако на всякий случай предупредим еще раз: все, что вы прочтете ниже, опасно для здоровья.
Если эти методы не используются в наше время, это значит, что они не работают. Лучше примите это как пищу для размышлений, а не для желудка. Сказать, что мы были удивлены, изучив способы похудения наших предков, — не сказать ничего. Итак, поехали.
Уксусная
Уксус в одночасье стал панацеей от всех бед. С его помощью лечат заболевания, восстанавливают поврежденные волосы и… даже худеют. Этой странной диеты придерживался английский поэт лорд Байрон. Он регулярно выпивал воду с разведенным в ней большим количеством уксуса.
Кроме того, уксус, будучи кислотой, может вызвать ожог пищевода. Поэтому лучше по старинке чистить им накипь в чайнике.
С помощью мышьяка
Представьте себе, эра чудодейственных таблеток для похудения началась еще в Викторианскую эпоху. В XIX веке в качестве БАДов принимали пилюли, содержащие… мышьяк!
Правда, большинство людей даже не знали о том, что именно они принимают, так как состав таблеток не афишировался. По этой же причине желающие быстро похудеть частенько умирали от передозировки ядом.
Похудение с помощью ленточных червей
Да-да, вам не показалось. В некоторых азиатских странах методика похудения с помощью ленточных червей необычайно популярна. Люди глотают таблетки с яйцами глистов, чтобы черви начали поглощать пищу внутри организма.
По достижении желаемого результата они принимают глистогонные препараты и избавляются от паразитов. Правда, последователи такой опасной диеты не осознают вред, который организму наносят эти черви.
Представители департамента здравоохранения Гонконга за последние пять лет несколько раз обращались к населению с призывом отказаться от практики заражения себя паразитами.
Диета «Спящей красавицы»: сон вместо еды
Пока человек спит, он не может есть. Логично, не правда ли? Так вот, после успеха тощей модели Твигги девушки придумали худеть во сне. Тем, кто не мог перенести несколько дней без еды, советовали принимать снотворное вместо ужина.
К слову, поклонником подобной диеты был и Элвис Пресли. Стоит ли говорить, что такой способ похудения приводил как минимум к истощению организма?
Диета Флетчера
«Жуй и плюй» — так называется методика доктора Горация Флетчера. В начале XX века ее придерживались многие, в том числе и первый долларовый миллиардер в истории человечества Джон Д. Рокфеллер.
Суть идеи Флетчера в том, что любую пищу, даже жидкую, нужно прожевать 100 раз, чтобы получить из нее все необходимые вещества, а затем выплюнуть.
Думаем, вы догадываетесь, что питательная ценность рациона в этом случае минимальна. Однако «Великий жеватель», как называли Флетчера, уверял, что потерял на этой диете более 20 килограммов.
Сигаретная
Это сейчас все знают, что курение серьезно вредит здоровью. Заболевания, которые вызывает эта пагубная привычка, указывается на каждой пачке сигарет. А вот в прошлом веке на рекламе табачных изделий красовалась фраза: «Способствуют поддержанию стройной фигуры».
Если добавить к этому по бутылке шампанского в день, то мы получим диету супермоделей 1970 годов. Только вот о том, что это «лекарство» от аппетита повышает риск возникновения болезней сердца и рака легких, девушки даже не задумывались.
Алкогольная
Так, с сигаретами мы разобрались. Переходим к еще одному не менее опасному способу избавления от лишнего веса — с помощью алкогольных напитков, о вреде которых вы слышали не раз. Изобретателем этой диеты историки называют Вильгельма Завоевателя.
По легенде, английский король был слишком тяжелым, чтобы ездить верхом на лошади, поэтому в качестве быстрого способа похудения он выбрал жидкую диету.
Вместо приемов пищи Вильгельм употреблял ликер. Конечно, эта диета не принесла желаемых результатов: король умер в том же году, упав с лошади в состоянии тяжелого опьянения.
Солнцем единым?
Солнце, воздух и вода — наши лучше друзья. Так считает праноед (человек, утверждающий, что способен длительное время обходиться без физической пищи) Уайли Брукс, создавший в США целый институт, пропагандирующий питание солнечной энергией. Методика заключается в (!) полном отказе от еды в пользу энергии Солнца, воздуха и воды.
Несмотря на абсурдность, идею Брукса поддерживают многие его сторонники по всему миру. Ученые же настоятельно просят даже не пытаться повторить подобную практику — это очень опасно!
Арктическая диета
В 1928 году один исследователь из Арктики заметил, что представители племени инуитов, рядом с которыми он жил, обладали отменным здоровьем и стройными фигурами. Притом что эти жители Севера питались исключительно мясом, рыбой и китовым жиром.
Исследователь предложил европейцам последовать их примеру и отказаться от овощей и фруктов в пользу белковой пищи.
К слову, в начале этого года генеральный директор Проектного офиса развития Арктики («ПОРА») пришел к подобному выводу и предложил россиянам брать пример с жителей Севера. К счастью, об отказе от овощей и фруктов речи не шло.
Вата вместо еды
Неизвестно, кто и когда решил, что питаться ватными шариками — это нормально. Тем не менее многие модели, да и просто желающие обрести стройную фигуру употребляют ватные шарики, вымоченные для вкуса во фруктовом соке. По мнению худеющих, хлопок содержит большое количество клетчатки и заполняет желудок, даря чувство сытости.
Вот только они не задумываются о том, что целлюлоза в вате, мягко говоря, отличается от той, что содержится в обычных продуктах питания. Пневмония, воспаления желудка и кишечника — малая часть того, что может случиться, если употреблять в пищу вату. Не повторять!
Живите подальше от болот
Напоследок расскажем вам о еще одном странном способе похудения. В 1727 году английский врач Томас Шорт обратил внимание, что большое количество полных людей проживает в районе болот.
Исходя из этого, он предположил, что влажность воздуха напрямую связана с лишним весом.
Так, Томас посоветовал людям с лишним весом не правильно питаться и больше двигаться, а собирать чемоданы и уезжать в места с сухим климатом. Совет, конечно, хороший, но вот эффективный ли — сомневаемся.