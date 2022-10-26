Ленточные черви, уксус и мышьяк: самые дикие диеты в истории

Познакомившись с диетами, о которых сегодня пойдет речь, вы вряд ли захотите проверить их эффективность на себе. Однако на всякий случай предупредим еще раз: все, что вы прочтете ниже, опасно для здоровья.

Если эти методы не используются в наше время, это значит, что они не работают. Лучше примите это как пищу для размышлений, а не для желудка. Сказать, что мы были удивлены, изучив способы похудения наших предков, — не сказать ничего. Итак, поехали.

Уксусная

Уксус в одночасье стал панацеей от всех бед. С его помощью лечат заболевания, восстанавливают поврежденные волосы и… даже худеют. Этой странной диеты придерживался английский поэт лорд Байрон. Он регулярно выпивал воду с разведенным в ней большим количеством уксуса.

Кроме того, уксус, будучи кислотой, может вызвать ожог пищевода. Поэтому лучше по старинке чистить им накипь в чайнике.

С помощью мышьяка

Представьте себе, эра чудодейственных таблеток для похудения началась еще в Викторианскую эпоху. В XIX веке в качестве БАДов принимали пилюли, содержащие… мышьяк!

Правда, большинство людей даже не знали о том, что именно они принимают, так как состав таблеток не афишировался. По этой же причине желающие быстро похудеть частенько умирали от передозировки ядом.

Похудение с помощью ленточных червей