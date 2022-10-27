Экстрасенс назвал имена, таящие опасность. Они очень часто встречаются в современном мире, пишет Woman.
5 имен девушек, которым уготована судьба старых дев – проверьте себя
Сфера личной жизни женщины и ее имя как никогда прочно связаны. Здесь особо уместна фраза «как корабль назовешь, так он и поплывет».
С древнего времени имени женщины уделяли особое внимание. Подбирали его по дате и периоду рождения. В зависимости от того, какими качествами хотели наделить девушку, нарекали ее тем или иным образом.
Древние люди вовсе не сразу давали имя, а сначала смотрели на девочку, на то, как она растет и развивается, какие у нее качества. Если чего-то не хватало, то пытались дать ей эти черты характера с помощью имени.
В некоторых странах было принято давать сразу два имени: тайное – для родителей и ребенка, а публичное – для общества, оно отражало качества характера и улучшало определенные сферы жизни.
- Имя номер один – это Александра. Оно имеет тесную связь с мужским именем Александр и появилось после него. Как мужское имя, женское тоже несет энергию победительницы, завоевательницы, защитницы.
У него много твердых магических вибраций, которых мужчины боятся. С такой женщиной сложно, она доминирует, преобладает в паре, и мужчина чувствует свою неполноценность и уходит. Более того, Александры сами часто любят свободу и свободные отношения, к классическому браку они не стремятся. Имя толкает воинственную Александру на новые и новые подвиги.
- Второе имя – это Ксения. Она тоже победительница, в имени много сильных вибраций. Ей покровительствует планета Уран, не самая дружелюбная из планет, надо заметить. Это планета воинственных и свободных взглядов, среда, в которой произрастает феминизм, женские движения. Классические истории про брак в этой плоскости приживаются плохо. У Ксении тоже высок риск остаться одинокой.
- Третье имя – Дарья. У женского имени плотная связь с мужской энергией, оно произошло от древнегреческого имени Дарий. И несмотря на то что женский вариант несет в себе значение «хранительница добра», «хранительница хорошего», «защитница хорошего», мужские вибрации от Дария перешли к Дарье.
В итоге такие женщины всегда лидеры в семье. Они подавляют мужчину, и итог данных союзов часто предопределен. Дарьи рискуют остаться старыми девами.
- Имя номер четыре – Светлана. В нем много мягких звуков: «с», «л», но с магической точки зрения они сильно ослабляют энергию.
Женщина становится мягкой и привлекательной, порой даже излишне. В таком союзе мужчина чувствует, что девушка слишком послушная и во всем ему подчиняется, и интерес к ней теряется.
На этом фоне Светланы рискуют остаться одинокими из-за вибраций своего имени.
- Имя номер пять – Диана. Его обладательницы имеют прямую связь с богиней Дианой, богиней Луны и воинов.
Это прямой знак очень сильной женщины, чистая ведьма, рожденная от природы. Не каждый молодой человек может существовать рядом с ней. Только мужчина с высоким уровнем развития может помочь Диане раскрыться, проявить свои лучшие качества защитницы. А с обычным мужчиной всегда будет диссонанс, как инь и ян.