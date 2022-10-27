5 имен девушек, которым уготована судьба старых дев – проверьте себя

Сфера личной жизни женщины и ее имя как никогда прочно связаны. Здесь особо уместна фраза «как корабль назовешь, так он и поплывет».

С древнего времени имени женщины уделяли особое внимание. Подбирали его по дате и периоду рождения. В зависимости от того, какими качествами хотели наделить девушку, нарекали ее тем или иным образом.

Древние люди вовсе не сразу давали имя, а сначала смотрели на девочку, на то, как она растет и развивается, какие у нее качества. Если чего-то не хватало, то пытались дать ей эти черты характера с помощью имени.

В некоторых странах было принято давать сразу два имени: тайное – для родителей и ребенка, а публичное – для общества, оно отражало качества характера и улучшало определенные сферы жизни.

Имя номер один – это Александра. Оно имеет тесную связь с мужским именем Александр и появилось после него. Как мужское имя, женское тоже несет энергию победительницы, завоевательницы, защитницы.

У него много твердых магических вибраций, которых мужчины боятся. С такой женщиной сложно, она доминирует, преобладает в паре, и мужчина чувствует свою неполноценность и уходит. Более того, Александры сами часто любят свободу и свободные отношения, к классическому браку они не стремятся. Имя толкает воинственную Александру на новые и новые подвиги.