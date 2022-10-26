Харламов и рядом не стоял: сияющая Кристина Асмус показала бойфренда
Брак популярного комика и хрупкой актрисы просуществовал семь лет и в итоге закончился болезненным разводом. К счастью, Кристина Асмус и Гарик Харламов сумели сохранить нормальные отношения ради общей дочери, в которой они души не чают.
Несколькими годами ранее звезда драмы Клима Шипенко «Текст» все же обмолвилась о причинах расставания с юмористом, за которым якобы водился серьезный грешок — лень. Фанаты долго недоумевали, почему шоумен не хочет соответствовать своей красивой и подтянутой избраннице. Второй подбородок и внушительный животик шоумена неоднократно становились предметами бурных обсуждений в Сети.
Впрочем, габариты и хорошая спортивная форма, обладателем которых является любимый мужчина актрисы, уже вселили в россиян твердый оптимизм. Теперь поклонники с нетерпением ждут, когда же исполнительница роли Вари из сериала «Интерны» отважится на более смелый шаг.