Харламов и рядом не стоял: сияющая Кристина Асмус показала бойфренда

Брак популярного комика и хрупкой актрисы просуществовал семь лет и в итоге закончился болезненным разводом. К счастью, Кристина Асмус и Гарик Харламов сумели сохранить нормальные отношения ради общей дочери, в которой они души не чают.

Несколькими годами ранее звезда драмы Клима Шипенко «Текст» все же обмолвилась о причинах расставания с юмористом, за которым якобы водился серьезный грешок — лень. Фанаты долго недоумевали, почему шоумен не хочет соответствовать своей красивой и подтянутой избраннице. Второй подбородок и внушительный животик шоумена неоднократно становились предметами бурных обсуждений в Сети.

При этом юморист довольно быстро нашел замену Кристине, повстречав на съемках сериала «Гусар» молоденькую коллегу Катерину Ковальчук. И хотя парочка, по слухам, в итоге тоже рассталась, роман резидента «Comedy Club» не обсуждал разве что ленивый. Все это время Асмус хранила личную жизнь за семью замками, упорно отказываясь говорить о своих мужчинах. К счастью, блондинка все же устала от долгой конспирации и сегодня наконец-то предъявила бойфренда. Увы, на опубликованном снимке внешность возлюбленного красотки можно оценить исключительно со спины.

Впрочем, габариты и хорошая спортивная форма, обладателем которых является любимый мужчина актрисы, уже вселили в россиян твердый оптимизм. Теперь поклонники с нетерпением ждут, когда же исполнительница роли Вари из сериала «Интерны» отважится на более смелый шаг.