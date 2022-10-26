Павел Глоба предрекает третью мировую: «С 2024 по 2027 – самые опасные годы»

Павел Глоба предполагает, что грядущие несколько лет станут тяжелыми для человечества. «Будет период солнечной активности. Сейчас период спокойствия, поэтому народ безмолвствует. Следующий всплеск начнется с конца 23 года. Кстати, с 2012 по 2014 годы тоже был период высокого Солнца. Поэтому людей на Украине можно было сподвигнуть на Майдан, потом все заглохло. С 2024 по 2027 годы — период повышения солнечной активности. Там совпадает несколько разных критических циклов. Считаю, что эти годы являются для нас самыми опасными», — поделился астролог.