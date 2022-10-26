Еще в 2009 году Павел Глоба писал о глобальных изменениях в мире. Слова астролога с пугающей точностью начали сбываться. Однако, по мнению звезды, текущие события лишь преддверье еще больших бед, пишет Starhit.
Павел Глоба предрекает третью мировую: «С 2024 по 2027 – самые опасные годы»
Павел Глоба предполагает, что грядущие несколько лет станут тяжелыми для человечества. «Будет период солнечной активности. Сейчас период спокойствия, поэтому народ безмолвствует. Следующий всплеск начнется с конца 23 года. Кстати, с 2012 по 2014 годы тоже был период высокого Солнца. Поэтому людей на Украине можно было сподвигнуть на Майдан, потом все заглохло. С 2024 по 2027 годы — период повышения солнечной активности. Там совпадает несколько разных критических циклов. Считаю, что эти годы являются для нас самыми опасными», — поделился астролог.
В беседе с Татьяной Толстой Глоба также напомнил об угрозе вспышки глобального конфликта, о котором он говорил еще задолго до заметной нестабильности в мире.
«Третья мировая — возможный сценарий, которому надеюсь, не дадут реализоваться. Подобный сценарий начинается с 2024-го до 2027–2028 годов», — прогнозирует Павел.
При этом Глоба предупреждает, что астрология не занимается предсказанием, а лишь формирует разные варианты будущего.