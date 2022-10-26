Это уже стало хорошей традицией – после Таллиннской недели моды дизайнер женской одежды Диана Денисова проводит «Стильную встречу», где подводит итоги прошедшего мероприятия и рассказывает о тенденциях на мировых подиумах.
ВИДЕО ⟩ Самый модный цвет сезона назвала дизайнер Диана Денисова
В этом году «Стильная встреча» прошла в уютном итальянском ресторане La Pineta в среду, 25 октября. В этот вечер дизайнер Диана Денисова дала свою оценку показам прошедшей Недели моды и, конечно, поделилась советами со столичными модницами.
Перед гостями вечера прошло два модных дефиле. Дебютантка Таллиннской недели моды Елена Хейнсаар продемонстрировала коллекцию Vibes of Dubai. Также прошел показ яркой детской одежды Tetris от бренда Dvor'Янка. Их пригласили на «Стильную встречу» в качестве примера. По мнению Дианы Денисовой, дети на Таллиннской неделе моды были одеты слишком скромно, невыразительно.
«А дети любят цвет!» – уверена Диана Денисова. Впрочем, и сама дизайнер любит сочные яркие краски во всем.
– Диана, насколько то, что мы увидели на Таллиннской неделе моды, близко к тому, что происходит на мировых подиумах?
– Близко! В последнее время на первый план выходят даже не дизайнеры, а стилисты. Сейчас придумать что-то новое уже достаточно сложно. Очень важно правильно уметь стилизовать. И вот этим, к сожалению, грешат некоторые наши дизайнеры: они делают и показывают вроде бы современные вещи, но создается ощущение, что все это где-то залежалось. И вот это все вытащили и показали на подиуме.
– Как вы оцениваете наряды гостей на Таллиннской неделе моды?
– Я, например, просто взяла разноцветные сапоги из разных пар. В жизни я так не пойду, а Неделя моды – это как раз то место, где можно было позволить себе такую шалость, такую провокацию.
Были, конечно, гости, на которых было немножко грустно смотреть. Это было из серии «я надену все лучшее сразу». Знаю, что в моде такой пиджак, знаю, что в моде открыть белье, знаю, что в моде такие брюки – и все разом на себя надела. А то, что здесь важная стилизация – увы, такой культуры у нас немного.
Я сама составляла списки самых интересных гостей Недели моды, очень часто там одни и те же лица. К сожалению.
– Какие модные тенденции вскоре придут в нашу повседневную жизнь?
– Я всегда за цвет! Я очень рада, что появляются яркие цвета. Мне кажется, что вокруг нас сейчас, к сожалению, так много тьмы, что дизайнеры хотя бы в своих коллекциях пытаются внести яркие краски. И таллиннские, и мировые дизайнеры предлагают носить яркие цвета круглогодично.
Что касается общей тенденции развития силуэтов, из моды не уходит удобство. Сейчас мода становится более демократичной, каждый может найти для себя что-то интересное. Поэтому оверсайз останется с нами, но на вторых ролях. Сейчас появляется больше женственности, больше акцента на фигуру. Например, в пиджаках, даже если остаются такие широкие плечи, то талия выделяется все больше и больше.
Основная тенденция – это двухтысячные. Но мы не копируем свои образы, которые были двадцать лет назад, а лишь берем идеи оттуда и обязательно стилизуем их по-новому.
Вообще, цветом этого сезона считают Very Peri – это такой немного странный цвет для меня. Это либо очень синий, который похож на сиреневый, либо сиреневый, который похож на синий. Именно он назван цветом года. Но все дизайнеры и все торговые марки сразу же предложили в своих коллекциях все сиреневые оттенки, и говорят, что это самые модные цвета сезона. А я добавлю еще фуксию – и это будут самые модные цвета на нашу осень!